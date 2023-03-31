Можно ли говорить по телефону во время зарядки: опасно или нет

Не забывайте отключать телефон от сети, когда тот зарядится

Наверняка каждый хоть раз слышал, что пользоваться мобильным телефоном во время зарядки нельзя. Так ли это на самом деле?

Как отмечает santeplus, споры по этому поводу продолжаются до сих пор. Более того, специалисты постоянно проводят разные тесты, чтобы определить, является ли разговор по телефону во время зарядки опасным действием или нет.

Можно ли говорить по телефону во время зарядки

Со временем появились десятки гипотез, которые сходятся во мнении, что это очень опасно — возможет даже взрыв. Хотя некоторые эксперты склонны нас успокаивать, ведь формальных доказательств, подтверждающих или опровергающих эту теорию, до сих пор нет.

В основном, все специалисты сходятся во мнении, что взорваться телефон может, хоть и вероятность невелика. Поэтому они советуют не пользоваться гаджетами, пока они стоят на зарядке, чтобы их аккумуляторы не перегревались. В крайнем случае, рекомендуется дать устройству зарядиться не менее 10 минут, прежде чем продолжить его использование.

Итого, если вам нужно ответить на телефонный звонок во время того, как ваш гаджет заряжается — вы можете это делать. Однако, в качестве мер предосторожности, лучше разговор не затягивать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как улучшить процесс зарядки телефона. Оказывается, на это влияет даже розетка.