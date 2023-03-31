Почему не стоит оставлять зарядку для телефона в розетке: три причины

Следите за тем, остается ли ваше зарядное устройство включено в розетку — от этого в дальнейшем может зависеть его функциональность

Зима с регулярными отключениями электроэнергии научила нас многим лайфхакам насчет быстрой и правильной зарядки смартфона. Большинство из нас стали лучше понимать, как следует подключать телефон к сети, чтобы не навредить его батарее. Однако при этом мы часто забываем, что испортиться может также и само зарядное устройство. К примеру, из-за того, что мы оставляем его включенным в розетку без подключенного устройства.

Как пишет itechua, есть три основные причины, указывающие на необходимость отключения зарядки после того, как аккумулятор телефона достигнет 100%. Некоторые из них почему-то воспринимаются многими людьми как мифы, однако это может, в конечном счете, стоить вам гаджета.

Почему следует извлекать зарядное устройство из розетки?

Потребление электроэнергии. Совершенно неправильным является мнение о том, что электроэнергия не потребляется, если к зарядке не подключена техника. Конечно, ее количество намного меньше, однако регулярное пребывание устройства подключенным к сети может в конечном итоге превратиться в солидный счет в квитанции за использованные коммунальные услуги.

Совершенно неправильным является мнение о том, что электроэнергия не потребляется, если к зарядке не подключена техника. Конечно, ее количество намного меньше, однако регулярное пребывание устройства подключенным к сети может в конечном итоге превратиться в солидный счет в квитанции за использованные коммунальные услуги. Срок службы зарядки. Постоянное нахождение под действием напряжения может изнашивать внутренние конденсаторы зарядки. Поэтому она в конечном счете теряет возможность удерживать значительное количество электроэнергии, что снижает качество и скорость самого процесса зарядки телефона. Происходит это постепенно, но результат не слишком приятным, ведь приводит к затратам на новый блок и кабель.

Пожароопасность. Несмотря на то, что большинство зарядных устройств разработаны так, чтобы не навредить людям во время использования, регулярное пребывание в розетке может приводить к их перегреву. Также не стоит забывать о вероятных скачках напряжения, которые особенно "популярны" в Украине из-за нестабильности общей сети. Если зарядное устройство сертифицированное и высококачественное, проблем возникнуть не мало, но разнообразные китайские аналоги зарядки довольно быстро изнашиваются. В результате может возникнуть искра, приведшая к пожару. Полагаем, что подобный вариант мало кого устраивает.

Именно поэтому после завершения зарядки лучше выключать устройство из розетки, осторожность не помешает.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая последовательность действий является правильной — подключение телефона к зарядке или зарядке в розетку.

Также мы объясняли, как улучшить процесс зарядки смартфона можно с помощью усовершенствования розетки.