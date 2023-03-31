Как правильно хранить павербанк, если им не пользоваться: 5 важных правил
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Необходимость в частом использовании этого устройства для многих украинцев отпала
Только недавно у большинства украинцев павербанки были на "вес золота". Из-за постоянных и длительных отключений электроэнергии по вине российских захватчиков этими устройствами мы подзаряжали не только мобильные телефоны, но и ноутбуки и другие гаджеты, Без которых в современном мире просто не выжить.
После стабилизации электроэнергии необходимость в использовании павербанком просто отпала. Если им не пользоваться, необходимо знать, как правильно хранить павербанк, чтобы избежать его поломки. Есть пять правил хранения павербанка, пишет "Апостроф".
Как правильно хранить павербанк
- Храните павербанк в прохладном и сухом месте, чтобы избежать перегрева и короткого замыкания.
- Периодически подзаряжайте его, чтобы он не был разряженным в течение длительного времени, поскольку это может привести к его поломке.
- Если павербанк не используется в течение длительного времени, зарядите его только до 50-70%. Это сохранит его емкость и продлит срок службы.
- Проверьте, нет ли каких-либо повреждений, к примеру, царапин, трещин или искривлений. Если есть, лучше замените устройство.
- Следуйте инструкциям по эксплуатации, указанным в руководстве пользователя. В нем прописано, как правильно использовать, заряжать и хранить павербанк.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие устройства можно смело заряжать от павербанка. Если гаджет способен заряжаться через USB, то павербанк вполне может подойти ему.