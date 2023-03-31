Как правильно хранить павербанк, если им не пользоваться: 5 важных правил

Необходимость в частом использовании этого устройства для многих украинцев отпала

Только недавно у большинства украинцев павербанки были на "вес золота". Из-за постоянных и длительных отключений электроэнергии по вине российских захватчиков этими устройствами мы подзаряжали не только мобильные телефоны, но и ноутбуки и другие гаджеты, Без которых в современном мире просто не выжить.

После стабилизации электроэнергии необходимость в использовании павербанком просто отпала. Если им не пользоваться, необходимо знать, как правильно хранить павербанк, чтобы избежать его поломки. Есть пять правил хранения павербанка, пишет "Апостроф".

Как правильно хранить павербанк

Храните павербанк в прохладном и сухом месте, чтобы избежать перегрева и короткого замыкания. Периодически подзаряжайте его, чтобы он не был разряженным в течение длительного времени, поскольку это может привести к его поломке. Если павербанк не используется в течение длительного времени, зарядите его только до 50-70%. Это сохранит его емкость и продлит срок службы. Проверьте, нет ли каких-либо повреждений, к примеру, царапин, трещин или искривлений. Если есть, лучше замените устройство. Следуйте инструкциям по эксплуатации, указанным в руководстве пользователя. В нем прописано, как правильно использовать, заряжать и хранить павербанк.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие устройства можно смело заряжать от павербанка. Если гаджет способен заряжаться через USB, то павербанк вполне может подойти ему.