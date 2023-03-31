Польза, о которой многие не знают: зачем включать режим полета на телефоне

Этот режим очень полезен для вашего гаджета

Режим полета — это функция, присутствующая во всех смартфонах, которая отключает вашу сеть, когда вы находитесь в самолете. Однако вы можете использовать эту функцию по разным причинам, что может быть очень полезно в повседневной жизни. К примеру, чтобы быстрее зарядить свой телефон.

Включение режима полета на вашем смартфоне может быть хорошим способом "отдыха", для вашего мобильного телефона, да иногда и для вас, пишет santeplus. Что же за преимущества есть у этого режима — читайте далее.

В чем польза режима полета на вашем смартфоне

Экономьте заряд батареи на смартфоне

Когда вы переводите телефон в режим полета, он отключается от WI-FI, 4G, Bluetooth и всех приложений, подключенных к сети. Это позволяет экономить энергию и продолжать пользоваться мобильным телефоном. Разумеется, будут доступны только классические функции вашего телефона. Этот вариант идеально подходит, если у вас заканчивается батарея и вы хотите сохранить несколько процентов, чтобы закончить день.

Заряжайте смартфон быстрее

Если вы спешите и вам нужно быстро зарядить мобильный телефон, вы можете подключить устройство к зарядному устройству и перевести его в режим полета. Он не сможет принимать звонки или пользоваться сетью, поэтому его аккумулятор будет заряжаться быстрее.

Для сохранения мобильных данных смартфона

Режим полета позволяет экономить на мобильных данных, когда вы не хотите их использовать. Если сети WI-FI и 4G автоматически отключаются, когда ваше устройство находится в режиме полета, вы также можете снова включить их, когда захотите их использовать. Эта опция удобна, когда вы путешествуете за границу и не хотите платить дополнительные расходы, если ваши мобильные данные включены.

Пользуйтесь смартфоном, не отвлекаясь

Если вы хотите пользоваться мобильным телефоном, не отвлекаясь, активируйте на смартфоне авиарежим. Это позволит вам не прерываться звонком, сообщением или уведомлением, когда вы, например, смотрите видео или читаете что-то на своем телефоне.

Проведите спокойную ночь, не просыпаясь от смартфона

Когда вы переводите телефон в авиарежим, это похоже на выключение мобильного телефона. Это позволяет вам, среди прочего, сосредоточиться на работе или проводить время с друзьями или семьей, не получая различных оповещений. Это также хороший способ провести всю ночь, не отвлекаясь на сообщения, звонки или уведомления, которые не дадут вам снова уснуть. Кроме того, будильник телефона при желании останется включенным, и батарея не будет разряжена.

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