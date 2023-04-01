Почему не стоит заряжать телефон на кровати: в опасности может оказаться ваша жизнь

Эти знания могут спасти жизнь как вам, так и вашему гаджету

Наверняка уже многие знают, что ставить свой телефон на зарядку на ночь очень вредно для гаджета, а вот о том, насколько опасно класть мобильный на кровать в это время — только единицы. Чтобы не навредить в первую очередь себе, важно соблюдать меры предосторожности, о которых мы и расскажем далее.

Зарядка телефона в постели — это рискованный шаг, от которого срочно нужно отказаться, пишет santeplus. А все потому, что это может привести к драматическим последствиям.

Почему нельзя заряжать телефон на кровати

Заряжать телефон в постели не рекомендуется, во-первых, потому, что это может серьезно повлиять на качество сна. Однако это еще не так страшно, ведь эта привычка может стать причиной пожара в вашем доме. Если смартфон перегреется, он может воспламенить кровать и простыни и вызвать зажигание.

Также важно следить за целостностью кабеля и блока от зарядки. Их перегрев также может вызвать возгорание пожар. Более того, этот риск также может увеличиться, если положить гаджет под подушку.

Ранее "Телеграф" писал, почему смартфон стал медленно заряжаться. Ускорить зарядку телефона можно, зная главную причину проблемы.