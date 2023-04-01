Три настройки для Android, которыми редко пользуются, а они улучшают работу телефона

Настроить телефон под свои нужды просто

В каждом смартфоне есть функции, которые могут облегчить жизнь пользователя и не все знают, где их искать. В частности, это касается пользователей гаджетов на ОС Android.

Itechua предлагает начать с защиты личных данных. Например, отключить уведомления, поступающие на главный экран. Этот вариант удобен в использовании, но может выдать ваши данные стороннему наблюдателю.

Но как быть в курсе, что кто-то написал, но не показывать что именно? Для установки оповещения необходимо перейти в соответствующий раздел "Уведомления" в настройках телефона. В разделе "Стиль уведомления" выберите "Экран блокировки", выберите "Сообщение для отображения" — "Показать уведомление, но скрыть содержимое". Тогда уведомление от программы будет поступать, но без содержимого. В этом же меню можно исключить уведомления от назойливых программ.

Следующий этап – персонализированные настройки Google, в частности при показе рекламы. В разделе главного меню нужно выбрать Google – "Реклама" и удалить рекламный идентификатор.

Полезно и для пользователя, и для продолжительности работы самого гаджета будет использование ночного режима. Современные модели обладают такой функцией для защиты глаз. На неких моделях она так и именуется. Она частично отсекает синий свет. Включить опцию можно в разделе "Настройки" — "Экран и яркость" — "Ночной свет" или "Уход за глазами". Ее включение можно настроить с определенного часа, чтобы вечером и ночью глаза меньше нагружались.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как настроить звук на телефоне. Помочь с проблемой тихого динамика могут дополнительные программы и системные настройки.