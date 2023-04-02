Необходимо ли выключать смартфон во время зарядки: есть одно "но"

Есть несколько доводов в пользу этого требования

Современного человека сложно представить без мобильного телефона, ведь там мы храним самые важные данные, обмениваемся информацией и узнаем свежие новости. Но, чтобы гаджет прослужил долго, за ним необходимо правильно ухаживать и заряжать. Бытует мнение, что перед зарядкой смартфона его нужно выключать, якобы это помогает с быстрой зарядкой устройства. Так ли это, читайте ниже.

Правда, аккумуляторная батарея выключенного телефона заряжается быстрее: снижается расход энергии, а вместе с этим АКБ и сам смартфон меньше нагреваются. Но есть и другое мнение, пишет itechua.

Когда телефон "спит", операционная система в фоновом режиме выполняет ряд процессов и операций: обеспечивает питание Wi-Fi и Bluetooth, сигналы сотовой связи, продолжается прием PUSH-уведомлений и т.д. Однако выполнение этих задач протекает в спящем режиме с минимальным расходом энергии.

Нужно ли отключать смартфон во время зарядки

Для экономии можно отключить только некоторые функции, но не само устройство: соединение Bluetooth и Wi-Fi или даже 4G, а также закрыть все программы и выключить ненужные функции. Кроме того, если модель смартфона поддерживает быструю зарядку, она работает только при включенном аппарате.

Ранее "Телеграф" писал, почему смартфон стал медленно заряжаться. Ускорить зарядку телефона можно, зная главную причину проблемы.