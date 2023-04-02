Укр

Google следит за вами? Где проверить настройки телефона и аккаунта

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Смартфоны следят за своими владельцами
Смартфоны следят за своими владельцами. Фото https://psm7.com/

Сбор большинства данных можно отключить и настроить конфиденциальность учетной записи.

Телефоны собирают информацию о своем владельце, чтобы быть ему максимально полезным. Среди них есть, например, рекламный идентификатор. Большинство сервисов сбора данных можно отключить в настройках телефона или учетной записи.

Как управлять настройками Google на телефоне подсказывают в самой компании. В зависимости от модели телефона и версии Android формулировка и список функций могут отличаться. Первое – нужно зайти в настройки и найти раздел Google. Там выберите меню аккаунта и управление им.

Что есть в данных Google

  • Личная информация – имя, фото, дата рождения, пол пользователя.
  • Данные и конфиденциальность – здесь можно удалить или убрать определенные данные из общего просмотра, отметим, что часть данных удалить нельзя. Здесь можно также просмотреть какие действия хранятся записи.
  • Безопасность – можно настроить защиту аккаунта.
  • Люди и доступ – управление взаимодействием.
  • Оплата и подписки — управление покупками в Google.
  • Сервисы — в этом разделе можно узнать, какие сервисы есть на вашем устройстве. Среди них — рекламный идентификатор, с помощью которого можно управлять показом объявлений, привязкой номера телефона в Google, разрешения приложений для входа из Google.
  • Также именно в сервисах можно регулировать доступ Google к вашему местоположению. Есть и польза в этой функции — сервис "Найти устройство" может помочь определить, где телефон или заблокировать гаджет, или стереть с него все данные.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на телефонах настроить звук громче в операционной системе и с посторонними приложениями. Некоторые настройки в смартфоне могут продлить время, которое выдерживает гаджет без зарядки.

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#Google #Android #Смартфон #Настройки