Google следит за вами? Где проверить настройки телефона и аккаунта

Сбор большинства данных можно отключить и настроить конфиденциальность учетной записи.

Телефоны собирают информацию о своем владельце, чтобы быть ему максимально полезным. Среди них есть, например, рекламный идентификатор. Большинство сервисов сбора данных можно отключить в настройках телефона или учетной записи.

Как управлять настройками Google на телефоне подсказывают в самой компании. В зависимости от модели телефона и версии Android формулировка и список функций могут отличаться. Первое – нужно зайти в настройки и найти раздел Google. Там выберите меню аккаунта и управление им.

Что есть в данных Google

Личная информация – имя, фото, дата рождения, пол пользователя.

– имя, фото, дата рождения, пол пользователя. Данные и конфиденциальность – здесь можно удалить или убрать определенные данные из общего просмотра, отметим, что часть данных удалить нельзя. Здесь можно также просмотреть какие действия хранятся записи.

– здесь можно удалить или убрать определенные данные из общего просмотра, отметим, что часть данных удалить нельзя. Здесь можно также просмотреть какие действия хранятся записи. Безопасность – можно настроить защиту аккаунта.

– можно настроить защиту аккаунта. Люди и доступ – управление взаимодействием.

– управление взаимодействием. Оплата и подписки — управление покупками в Google.

— управление покупками в Google. Сервисы — в этом разделе можно узнать, какие сервисы есть на вашем устройстве. Среди них — рекламный идентификатор , с помощью которого можно управлять показом объявлений, привязкой номера телефона в Google, разрешения приложений для входа из Google.

— в этом разделе можно узнать, какие сервисы есть на вашем устройстве. Среди них — , с помощью которого можно управлять показом объявлений, в Google, для входа из Google. Также именно в сервисах можно регулировать доступ Google к вашему местоположению. Есть и польза в этой функции — сервис "Найти устройство" может помочь определить, где телефон или заблокировать гаджет, или стереть с него все данные.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на телефонах настроить звук громче в операционной системе и с посторонними приложениями. Некоторые настройки в смартфоне могут продлить время, которое выдерживает гаджет без зарядки.