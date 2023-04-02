Как ни в коем случае нельзя заряжать смартфон: 6 главных ошибок

Некоторые привычки могут негативно влиять на батарею устройства

Некоторые повседневные привычки пользователей современных мобильных телефонов при зарядке устройств могут существенно влиять на состояние аккумулятора. Поскольку смартфон стал для каждого из нас важным атрибутом в современной жизни, крайне важно не допускать ошибок при зарядке гаджета.

Чтобы заряда батареи хватало надолго, и само устройство работало исправно как можно дольше, нужно избегать шести распространенных ошибок, которые совершает практически каждый обладатель этой чудо-техники, пишет ipadstory.

Как нельзя заряжать телефон

Зарядка до 100%. Из-за этой ошибки в дальнейшем батарея будет разряжаться намного быстрее. Использование дешевых аналогов для зарядки. Используйте только оригинальное зарядное устройство, которое идет в комплекте со смартфоном, потому что дешевые аналоги растрачивают ресурсы аккумулятора. Полная разрядка и выключение. Не следует разряжать смартфон до 25-30%. Для восстановления заряда батареи уходит много энергии и времени, а это чревато сбоями работы смартфона в дальнейшем. Использование во время зарядки. Это сокращает срок службы батареи. Перегревание смартфона. Перегрев портит батарею, поэтому стоит избегать зарядки устройства на солнцепеке и в жарких помещениях. Зарядка при низких температурах. Также не допускайте переохлаждения аккумулятора. Желательно, чтобы температура батареи была не менее 15°С, когда вы решите подключить телефон к зарядке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как узнать, заряжается ли смартфон без проблем. Помочь может одно полезное приложение.