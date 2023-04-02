Почему телефон может медленно заряжаться: пять распространенных причин

При зарядке смартфона помните о ряде нюансов, чтобы ускорить этот процесс

Пользователи должны соблюдать небольшие правила, когда заряжают мобильный телефон. Если же этот процесс происходит слишком медленно, то, возможно, загвоздка кроется в одной из пяти распространенных причинах.

Почему ваш смартфон медленно заряжается и что может предотвратить эту проблему? Подробнее об этом пишет ресурс Makeuseof.

Некачественные аксессуары

Самая простая причина, по которой ваш телефон может заряжаться медленнее, чем раньше, не связан с самим гаджетом. Возможно, вы используете некачественный шнур или адаптер, а также слабый источник питания. Замените кабель и посмотрите, устранит ли это проблему. В идеале используйте зарядные устройства известных фирм. Тот, что был в комплекте с телефоном, самый лучший вариант. Кроме того, по возможности используйте настенное зарядное устройство, а не порт компьютера.

Проблемы с портом

Порт зарядки вашего телефона может быть поврежден. Используйте фонарик и увеличительную линзу, чтобы осмотреть порт внутри. Постарайтесь удалить все ненужные предметы (ворсинки, пыль и т. д.), соблюдая осторожность, чтобы не повредить устройство. При необходимости воспользуйтесь пластиковой зубочисткой или мягкой кистью.

Фоновые приложения

Телефоны, которые заряжаются целую вечность, также с трудом поддерживают заряд в дальнейшем. Причиной этого служат мошенническое или фоновые приложения в целом. Как в Android, так и в iOS есть инструменты, позволяющие узнать, какие приложения работают в фоновом режиме. Некоторые приложения могут показывать высокий расход заряда батареи только потому, что вы часто их используете. Ищите приложения, которые потребляют минимальное количество времени, но сомнительно сильно расходуют заряд батареи. Удалите такое приложение и посмотрите, улучшится ли время автономной работы и скорость зарядки.

Старая батарея

Если вашему телефону больше двух или трех лет, и в течение этого периода он интенсивно использовался, возможно, пришло время подумать о замене аккумулятора. Литий-ионные аккумуляторы не вечны, и их можно перезаряжать только ограниченное количество раз. Таким образом, может быть, что сама батарея является причиной медленной зарядки. Вероятно, вам придется отнести свой телефон в ремонтную мастерскую, чтобы запросить дополнительную информацию о замене аккумулятора в вашем устройстве.

Использование телефона во время зарядки

Такие приложения, как Facebook, печально известны тем, что сокращают время автономной работы телефонов. Некоторым смартфонам сложно одновременно заряжаться и расходовать питание на использование программ. Дайте спокойно зарядиться своему гаджету.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как настроить мобильный телефон, чтобы он дольше сохранял заряд. Некоторые функции тратят энергию батареи впустую.