Что делать, если телефон упал в воду: приемы, которые помогут решить эту досадную ситуацию

Уловки, как спасти мокрый мобильный телефон

Возможно, вы уже сталкивались с подобной неприятной ситуацией, как падение телефона в воду. Только, если вы будете действовать быстро, вы сможете спасти свое устройство, и вам даже придется обращаться к профессионалам.

Чтобы "спасти" свое устройство можно использовать некоторые эффективные приемы, пишет santeplus. Эти решения помогут справиться с этой досадной ситуацией.

Что делать, если телефон упал в воду:

Извлеките аккумулятор из телефона

Это решение, несомненно, является наиболее эффективным, поскольку позволяет избежать потенциального проникновения воды. Будьте осторожны, не включайте телефон, это может привести к короткому замыканию и повреждению смартфона.

Техника риса, чтобы спасти телефон

Если вам удалось быстро восстановить свой телефон, можно поглотить лишнюю воду с помощью подручного ингредиента: сырого белого риса. Опустите телефон и аккумулятор в миску или пакет, наполненный этой крупой. Затем вам придется подождать 24 часа, чтобы увидеть результат.

Используйте небольшой пылесос, чтобы удалить лишнюю влагу с телефона

Если ваше устройство долгое время было влажным, используйте небольшой пылесос, чтобы удалить лишнюю влагу, которая может повредить аккумулятор. Убедитесь, что вы не держите его слишком близко, так как это оборудование может вызвать статическое электричество, которое также может нанести вред вашему телефону. Кроме того, избегайте использования фена, чтобы избежать дополнительных повреждений.

Ранее "Телеграф" объяснял, как высушить промокший смартфон, если его нельзя разобрать на детали. Самостоятельно вы можете только достать SIM-карты и карту памяти и просушить.