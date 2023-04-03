Когда все же нужно ставить мобильник на зарядку: одно простое правило

Многие пользователи допускают непоправимую ошибку

Вы периодически замечали, что ваш смартфон все чаще начинает быстро терять заряд батареи. В большинстве случаев такая проблема может возникать из-за неправильной зарядки мобильного телефона. Специалисты настаивают, что нужно всегда придерживаться одного правила и тогда аккумулятор не будет предавать в самые неподходящие моменты.

Многие владельцы современных смартфонов ставят свои любимые гаджеты на зарядку только тогда, когда уровень заряда близок к 0%. Так делать нежелательно. Об этом пишет itechua. Рассказываем ниже в материале, как правильно заряжать телефон.

Когда ставить телефон на зарядку

Эксперты советуют придерживаться оптимального правила "20-80". Это значит, что нельзя допускать снижения уровня батареи заряда ниже 20%, а максимальный уровень заряда не должен превышать 80%.

Лучше ставить на зарядку смартфон, когда уровень заряда батареи достиг 50% и заряжать максимум на 70%. Заряжать мобильник до 100% и разряжать его в ноль — такие действия приводят к снижению производительность аккумулятора и сокращают срок его службы.

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