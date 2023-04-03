Почему нужно проверять состояние батареи на iPhone и как это сделать: три простых шага

Пользователям не составит труда вникнуть в нюансы работы аккумулятора их гаджета

При зарядке iPhone нужно помнить о ряде правил, ведь это может повлиять на срок службы аккумулятора. Батарея любого мобильного телефона не вечна, поэтому со временем ее способность сохранять заряд снижается.

Важно проверять состояние батареи на iPhone, иначе ваш гаджет будет разряжаться слишком быстро. В какие настройки рекомендуется заглянуть, рассказал Make use of.

Батарея смартфона со временем разряжается — это нормально. Когда вашему телефону исполнится два года, он уже не способен держать столько заряда, как когда был совершенно новым. Это называется "работоспособность батареи", а "жизнь батареи" соотносится с тем, как долго вы можете работать без подзарядки.

Apple позволяет пользователям легко проверять состояние батареи своего iPhone. Всего несколькими нажатиями вы можете определить, исправен ли аккумулятор вашего телефона. Итак, следуйте этим простым инструкциям на вашем устройстве iOS:

Откройте "Настройки". Прокрутите вниз и нажмите "Аккумулятор". Выберите "Состояние аккумулятора" и "Зарядка".

Чем выше значение максимальной емкости, тем здоровее батарея. Снижение производительности начинается с уровня 80 или менее процентов от первоначального заряда. Если емкость аккумулятора особенно плоха и он не работает так долго, как предполагалось, вам следует подумать о том, чтобы получить замену от Apple или обновить свой iPhone.

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