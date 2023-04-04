Как понять, что ваш телефон прослушивается: семь предупреждающих знаков

Узнать, ведется ли "слежка" за ваших смартфоном, очень просто

Многие пользователи задумывались над вопросом, прослушивается ли их мобильный телефон. Кто-то подозревает правительство, другие опасаются хакеров. На вероятную "слежку" могут указать некоторые признаки.

Существует семь предупреждающих знаков, которые могут указывать на прослушку мобильного телефона. Об этом пишет ресурс Make use of.

Как понять, что мобильный телефон прослушивается

1. Проблемы с батареей

До того, как iOS и Android стали популярными, проблемы с аккумулятором были признаком прослушивания телефона. Тем не менее, перегрев батареи остается в этом списке. Вредоносное программное обеспечение может работать в фоновом режиме, позволяя кому-то прослушивать вас. Поэтому гаджет постоянно разряжается, несмотря на то, что вы не используете его так часто, это слишком странно.

2. Увеличение использования мобильных данных

Вы должны примерно знать, сколько данных вы используете каждый месяц. Если цифра резко возрастает, то нужно точно определить, почему это происходит. Если вы не можете найти причину, возможно, третья сторона перехватывает ваши сообщения. Вредоносное программное обеспечение использует ваши данные для отправки собранной информации на внешний источник. Это означает, что будет задействован не только домашний Wi-Fi, а и потребление мобильных данных.

3. Нежелательная реклама и приложения

Крайне важно, чтобы вы точно знали, что находится на вашем телефоне, особенно приложения, работающие в фоновом режиме. Если вы их не установили, они могут быть вредоносными. В App Store было обнаружено 17 мошеннических приложений. Первоначально предполагалось, что они содержат троянские вредоносные программы, но на самом деле это были рекламные приложения которые представляли пользователям вредоносную рекламу. Рекламное ПО может использоваться для сбора данных и открытия лазейки для хакеров, предлагая установку дополнительного мошеннического программного обеспечения. Эти объявления могут стать навязчивыми, чтобы побудить жертв нажать на них даже случайно. Не забывайте, что переход по любым ссылкам может привести к еще большему количеству вредоносных программ.

4. Общие проблемы с производительностью

Чем больше данных используется, тем медленнее будет работать ваше устройство. Вредоносное ПО может получить root-доступ (права суперпользователя) к вашему смартфону или обманным путем заставить вас загрузить поддельное системное обновление для полного контроля над вашей деятельностью. Затем информация о жертве может быть передана на внешние серверы хакеров.

5. Странные сообщения

Как узнать, что ваш телефон прослушивается или за ним следят? Возможно, вы уже игнорируете знаки! То, что вы можете принять за спам, неприятность или неверный номер, может быть предупреждением о том, что что-то не так. Подозрительные SMS-сообщения могут включать, казалось бы, рандомные серии цифр, букв и символов, которые сразу покажутся вам странными, но, возможно, не особенно вредоносными. Не игнорируйте подозрительные сообщения. Наиболее вероятной причиной этого является сбой в шпионском ПО, используемом киберпреступниками. Точно так же, если кто-то из членов семьи или друзей скажет, что вы отправляете им странные тексты или электронные письма, ваш телефон может быть взломан.

6. Веб-сайты выглядят по-другому

Мы все забываем советы по кибербезопасности и делаем ошибки. Если эта ошибка заключается в нажатии на URL-адрес в тексте или электронном письме, это может стоить вам больших денег. Вам даже не нужно перенаправляться на мошенническую ссылку через сообщение. Если на вашем телефоне установлено вредоносное приложение, оно может изменить внешний вид посещаемых вами веб-сайтов. В результате хакеры могут получить доступ к онлайн-банкингу, например.

7. Используйте коды переадресации Android

Это работает только на телефонах Android, но это идеальный способ узнать, пересылаются ли какие-либо ваши данные третьей стороне. Вы можете использовать секретные коды USSD для обеспечения безопасности и конфиденциальности.

Просто перейдите в интерфейс клавиатуры и введите *#21*, *#67# или *#62#, затем коснитесь значка набора номера. Если один не работает, попробуйте другой. Они применимы к разным устройствам, но все три имеют одну и ту же функцию: направляют вас на экран с подробным описанием переадресации вызовов. В нем будут перечислены голосовые вызовы, данные, SMS, пакеты, PAD и многое другое. В идеале каждый должен гласить "Не переадресовано". Если есть строфа "Переадресовано", ваш смартфон, вероятно, был взломан.

Что можно сделать? Просто введите ##002# на экране набора номера, а затем снова нажмите символ набора номера. Так вы отмените переадресацию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где проверить настройки телефона и аккаунта Google. Сбор большинства данных можно отключить и настроить конфиденциальность учетной записи.