Телефон быстро садится: простые советы, как сохранить заряд

Большинство функций доступны на всех смартфонах

Заряд телефона расходуется быстрее, если включены вибросигналы или звуки. Но есть и другие настройки, включив или отключив которые можно сэкономить заряд батареи смартфона.

Как рекомендуют в поддержке Google, в зависимости от устройства можно выбрать различные действия для меньшего расхода энергии. Где находятся настройки у вашей модели телефона, можно посмотреть на сайте производителя, и обычно часть из них может быть в настройках или верхней "шторке".

Что поможет сэкономить энергию:

Уменьшить время ожидания — сократить время показа сообщений на экране можно в разделе "Специальные возможности" — "Время ожидания для специальных возможностей".

Выставить меньшую яркость экрана или настроить автоматическое изменение.

Выключите звуки и вибро клавиатуры.

Ограничить работу приложений в фоновом режиме или отключить ненужные функции, включая геоданные или использование интернета.

Включить экономию энергии или функцию "Адаптивный аккумулятор".

Удалить ненужные аккаунты.

Включить темную тему.

Не держите экран долго включенным.

Не выполнять действия, требующие большой обработки данных.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с помощью загрузки телефона в безопасном режиме можно определить, нарушают ли его работу посторонние приложения. Иногда звуки на телефоне нужно не выключать, чтобы сэкономить энергию, а наоборот – сделать громче. Это можно делать в настройках.