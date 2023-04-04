Укр

Телефон быстро садится: простые советы, как сохранить заряд

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Использование простых настроек поможет реже заряжать телефон Новость обновлена 04 апреля 2023, 09:11
Использование простых настроек поможет реже заряжать телефон. Фото sputnik.by

Большинство функций доступны на всех смартфонах

Заряд телефона расходуется быстрее, если включены вибросигналы или звуки. Но есть и другие настройки, включив или отключив которые можно сэкономить заряд батареи смартфона.

Как рекомендуют в поддержке Google, в зависимости от устройства можно выбрать различные действия для меньшего расхода энергии. Где находятся настройки у вашей модели телефона, можно посмотреть на сайте производителя, и обычно часть из них может быть в настройках или верхней "шторке".

Что поможет сэкономить энергию:

  • Уменьшить время ожидания — сократить время показа сообщений на экране можно в разделе "Специальные возможности" — "Время ожидания для специальных возможностей".
  • Выставить меньшую яркость экрана или настроить автоматическое изменение.
  • Выключите звуки и вибро клавиатуры.
  • Ограничить работу приложений в фоновом режиме или отключить ненужные функции, включая геоданные или использование интернета.
  • Включить экономию энергии или функцию "Адаптивный аккумулятор".
  • Удалить ненужные аккаунты.
  • Включить темную тему.
  • Не держите экран долго включенным.
  • Не выполнять действия, требующие большой обработки данных.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с помощью загрузки телефона в безопасном режиме можно определить, нарушают ли его работу посторонние приложения. Иногда звуки на телефоне нужно не выключать, чтобы сэкономить энергию, а наоборот – сделать громче. Это можно делать в настройках.

Теги:
#Смартфон #Энергия #Телефон #Лайфхак