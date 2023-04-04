Телефон быстро садится: простые советы, как сохранить заряд
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Большинство функций доступны на всех смартфонах
Заряд телефона расходуется быстрее, если включены вибросигналы или звуки. Но есть и другие настройки, включив или отключив которые можно сэкономить заряд батареи смартфона.
Как рекомендуют в поддержке Google, в зависимости от устройства можно выбрать различные действия для меньшего расхода энергии. Где находятся настройки у вашей модели телефона, можно посмотреть на сайте производителя, и обычно часть из них может быть в настройках или верхней "шторке".
Что поможет сэкономить энергию:
- Уменьшить время ожидания — сократить время показа сообщений на экране можно в разделе "Специальные возможности" — "Время ожидания для специальных возможностей".
- Выставить меньшую яркость экрана или настроить автоматическое изменение.
- Выключите звуки и вибро клавиатуры.
- Ограничить работу приложений в фоновом режиме или отключить ненужные функции, включая геоданные или использование интернета.
- Включить экономию энергии или функцию "Адаптивный аккумулятор".
- Удалить ненужные аккаунты.
- Включить темную тему.
- Не держите экран долго включенным.
- Не выполнять действия, требующие большой обработки данных.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что с помощью загрузки телефона в безопасном режиме можно определить, нарушают ли его работу посторонние приложения. Иногда звуки на телефоне нужно не выключать, чтобы сэкономить энергию, а наоборот – сделать громче. Это можно делать в настройках.