Что делать, если не заряжается телефон: семь способов решить проблему

Прежде чем идти к мастеру, попробуйте устранить проблему с гаджетом и зарядкой своими силами

Со временем мобильный телефон может начать слишком быстро разряжаться, но еще большая проблема, если гаджет отказывается заряжаться в принципе. Однако есть способы найти решение проблемы до обращения к специалистам.

Что делать, если не заряжается смартфон? О семи способах это исправить рассказывает Make use of.

Что можно сделать, если мобильный телефон не заряжается

1. Перезагрузите телефон

Прежде чем вы начнете лихорадочно искать в Google "почему мой телефон не заряжается", попробуйте выключить и снова включить гаджет. Ведь речь может идти об обычном сбое подключения. Перезагрузка телефона отключит все фоновые службы и может решить проблему с зарядкой мобильного телефона.

2. Попробуйте перевести телефон в безопасный режим

Если вы сможете зарядить свой телефон в безопасном режиме, то это значит одно: виновником является сторонний сервис. Проблемой могла стать одна из программ. Попробуйте удалить недавние приложения, а также те, которым вы не доверяете или которые давно не использовали. Затем перезагрузите телефон в обычном режиме и посмотрите, заряжается ли он.

Чтобы войти в безопасный режим на большинстве устройств Android, нужно нажать и удерживать кнопку питания. В появившейся подсказке коснитесь и удерживайте кнопку выключения питания. После принятия запроса ваш телефон вскоре перезагрузится в безопасном режиме. Чтобы выйти из безопасного режима, просто перезагрузите телефон.

3. Переключитесь на другой кабель/розетку/адаптер

Чтобы исключить неисправный кабель, попробуйте зарядить телефон с помощью другого кабеля, адаптера или источника питания. Самый простой способ проверить, не виноват ли кабель в ваших бедах, — это подключить телефон к компьютеру через USB. Если ваш телефон может заряжаться от ПК, вы можете сузить поиск и устранение неисправностей до адаптера и розетки.

4. Убедитесь, что это не программная ошибка

Если ваш телефон не заряжается, хотя указано обратное, или значок зарядки отсутствует, то это может быть программная ошибка. Приложение Ampere поможет узнать, поступает ли на ваш гаджет какая-либо энергия, когда он подключен к сети. Если вы обнаружили ошибку программного обеспечения, вы можете либо дождаться обновления ОС, либо выполнить сброс до заводских настроек.

5. Очистите порт зарядки

Частицы пыли могут быстро скапливаться в гнезде для зарядки и препятствовать подключению телефона к источнику питания. Осмотрите порт зарядки телефона и, если заметите скопление грязи, осторожно очистите сухой ватной палочкой. Тогда как фонарик поможет заглянуть внутрь порта.

6. Исключите повреждение водой

Вода и электричество несовместимы. Если ваш телефон намок, и теперь вы задаетесь вопросом, почему он не заряжается, то, скорее всего, виновата вода. Убедитесь, что внутренности смартфона полностью сухие. Есть несколько способов спасти телефон, который упал в воду: о них мы рассказывали в материале ранее.

7. Посетите сервисный центр

Если ничего не помогает, и вы все еще ищете, почему смартфон не заряжается, вы всегда можете обратиться в сервисный центр за помощью специалиста. Диагностика точно выявит причину неисправности, после чего вам будет предложены варианты решения проблемы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как проверить состояние батареи на смартфоне. А также мы сообщали, по каким причинам телефон заряжается слишком медленно.