Избавьтесь от этого, и ваш телефон будет заряжаться намного быстрее: четыре фактора, которые влияют на зарядку

Некоторые простые жесты могут существенно повлиять на скорость зарядки вашего телефона.

Существует несколько причин, по которым ваш смартфон может медленно заряжаться. При чем, это может быть связано как с проблемами с системой вашего телефона или его оборудованием, так и с вашими привычками использования гаджета.

Как отмечает портал santeplus, самых распространенных причин всего четыре. Избавившись от них, зарядка вашего гаджета станет намного быстрее.

Почему телефон медленно заряжается

Кабель вашего телефона может быть неисправен

Одна из причин, по которой ваш смартфон медленно заряжается, связана с неисправным кабелем. Проверьте свой кабель на наличие повреждений, и если они есть, то его следует заменить. Избегайте использования подделок, которые еще больше повреждают аккумулятор телефона.

Поврежденное зарядное устройство для телефона

Хотя зарядные устройства, приобретенные непосредственно у производителя, более долговечны и имеют лучшую защиту внутренней проводки, но если они начинают изнашиваться, это является признаком того, что вскоре они перестанут работать. Кроме того, медленная зарядка также может быть связана с мощностью вашего адаптера переменного тока.

Источник питания вашего телефона

Подключив кабель к USB-порту или к аккумулятору автомобиля, будьте готовы к тому, что зарядка будет намного медленнее, чем подключение к сетевой розетке.

Поведение пользователя

Помимо вышеупомянутых элементов, есть еще и ваше поведение по отношению к устройству, которое также может повлиять на скорость его зарядки. Короче говоря, вы не должны пользоваться своим смартфоном, пока он заряжается.

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