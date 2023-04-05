Смартфон не заряжается или не включается: советы от специалистов Google

Если не удается справиться самостоятельно — может потребоваться обратиться в сервис

Различные проблемы с современными смартфонами нуждаются в поиске решений – можно использовать безопасный режим или другие лайфхаки. Что делать, если телефон вообще не включается или сразу перезагружается, либо ничего не показывает на экране.

Поддержка Google предлагает несколько вариантов решения проблемы для смартфонов на Android. Первым шагом должна быть принудительная перезагрузка – удерживать кнопку питания нужно 5-7 секунд.

Необходимо проверить исправность зарядного кабеля или розетки, а также чистоты телефона. Снимите лишние аксессуары, которые могут мешать. После подключения к зарядному нужно подождать минуту.

Если на экране появился значок заряда, телефон можно сразу перезапустить.

Если индикатор красный – аккумулятор полностью разряжен, если мигает – нужно ожидать не менее 30 минут до запуска.

Если нет реакции, проблема может быть в экране.

Чтобы его проверить, нужно держать кнопку питания в течение 30 секунд, подождать несколько минут и позвонить на устройство с другого телефона. Если на экране ничего не появилось, то эксперты советуют выполнить следующие действия.

Подключите телефон к сети питания, одновременно нажмите кнопки уменьшения громкости и питания и удерживайте их минимум 20 секунд. Возможны два варианта – при красном свете индикатора телефон нужно полчаса заряжать, при появлении символа Android нажимайте кнопку уменьшения громкости – должна появиться опция выключить, после заряда в полчаса перезагрузите удерживанием кнопки питания.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сохранить заряд в телефоне можно, включив определенные настройки в телефоне. При медленной или прерывистой зарядке следует проверить исправность устройства и зарядки.