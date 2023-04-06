Ошибка, которую совершают многие: почему нельзя разговаривать по телефону, когда он заряжается

Используя эту привычку, вы рискуете повредить свой смартфон.

Смартфон сейчас настолько неотъемлемая часть нашей повседневной жизни, что нам приходится пользоваться им постоянно, даже во время еды. Многие из нас звонят или пользуются телефоном, пока он заряжается. Увы, но те, кто перенимает эту привычку, рискуют навсегда повредить телефон.

Есть определенные опасности, о которых предупреждают специалисты, пишет santeplus. Ошибка, которую допускают многие, — это разговоры по мобильному телефону, когда устройство заряжается. К чему же это может привести:

Почему нельзя говорить по телефону во время зарядки

По словам специалистов, устройство в это время нагревается и малейший технический сбой или перебой в подаче электроэнергии может привести к перегреву телефона, что может вывести его из строя. Это также относится к новым устройствам, которые не застрахованы от этих инцидентов.

Не рекомендуется пользоваться мобильным телефоном во время зарядки устройства. Это означает, что вам также не нужно отправлять SMS, использовать приложения или даже звонить, когда мобильный телефон питается от зарядного устройства. Кроме того, если вам звонят во время зарядки устройства, перед ответом лучше отключить телефон от сети.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как настроить мобильный телефон, чтобы он дольше сохранял заряд. Некоторые функции тратят энергию батареи впустую.