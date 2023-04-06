Память телефона переполнена: как действовать, чтобы быстро и эффективно освободить место
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Найти лишние файлы можно во многих местах.
При использовании многих телефонов, в том числе с ОС Android сталкиваются с проблемой: память переполнена. Можно использовать приложения для упорядочения, а можно совершить нехитрые действия, которые позволят сэкономить или освободить место.
Как пишет портал Praxistipps.chip, первым шагом предстоит анализ того, чем заполнена память телефона. Для этого можно использовать встроенные инструменты в настройках или сторонние приложения, такие как DiskUsage.
Способы освободить место на телефоне Android:
- перенос собственных файлов на компьютер. Фотографии и видео требуют много места для хранения, стоит запечатлеть только нужные фото из галереи в отдельной папке на ПК.
- Проверьте изображения – случайные фотографии и скриншоты могут занимать место.
- Очистите папку "Загрузка". Android обычно имеет предварительно установленное приложение под названием "Загрузка". Посмотрите сюда, чтобы узнать, можно ли удалить старые ненужные данные.
- Очистите кэш приложений — обычно такая опция доступна в настройках при заходе в информацию о программе, или можно воспользоваться отдельными инструментами, которые очищают весь кэш на телефоне без дополнительных усилий, например SD Maid — System Cleaner.
- Удалите или выключите неиспользуемые приложения.
- У пользователей есть возможность использовать облако как хранилище. Это освободит место на вашем мобильном телефоне и не допустит потери важных данных.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как пользователям телефонов на Android разобраться с тем, что не включается смартфон. Есть также способы ускорить работу таких телефонов.