Память телефона переполнена: как действовать, чтобы быстро и эффективно освободить место

Найти лишние файлы можно во многих местах.

При использовании многих телефонов, в том числе с ОС Android сталкиваются с проблемой: память переполнена. Можно использовать приложения для упорядочения, а можно совершить нехитрые действия, которые позволят сэкономить или освободить место.

Как пишет портал Praxistipps.chip, первым шагом предстоит анализ того, чем заполнена память телефона. Для этого можно использовать встроенные инструменты в настройках или сторонние приложения, такие как DiskUsage.

Способы освободить место на телефоне Android:

перенос собственных файлов на компьютер. Фотографии и видео требуют много места для хранения, стоит запечатлеть только нужные фото из галереи в отдельной папке на ПК.

Проверьте изображения – случайные фотографии и скриншоты могут занимать место.

Очистите папку "Загрузка". Android обычно имеет предварительно установленное приложение под названием "Загрузка". Посмотрите сюда, чтобы узнать, можно ли удалить старые ненужные данные.

Очистите кэш приложений — обычно такая опция доступна в настройках при заходе в информацию о программе, или можно воспользоваться отдельными инструментами, которые очищают весь кэш на телефоне без дополнительных усилий, например SD Maid — System Cleaner.

Удалите или выключите неиспользуемые приложения.

У пользователей есть возможность использовать облако как хранилище. Это освободит место на вашем мобильном телефоне и не допустит потери важных данных.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как пользователям телефонов на Android разобраться с тем, что не включается смартфон. Есть также способы ускорить работу таких телефонов.