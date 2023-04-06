Почему не стоит использовать свой телефон в качестве будильника: эта привычка очень вредна

Ученые обнародуют тревожные результаты исследований.

С появлением смартфонов многие уже наверняка и забыли о будильниках на обычных часах, а не на своих гаджетах. Однако эта привычка очень вредна для вас. Почему — мы и хотим рассказать сегодня.

Эксперты из Sleep School London, передает портал santeplus, предупреждают, что использовать свой телефон как будильник не рекомендуется, ведь результаты исследований настораживают.

Почему нельзя ставить будильник на телефоне

Наличие мобильного телефона или других электронных устройств на прикроватной тумбочке или возле кровати могут вызывать головные боли, головокружение и ухудшение зрения. Синий свет, который излучают эти устройства, влияет на зрение и выработку мелатонина, гормона сна.

Другими словами, чем больше вы пользуетесь мобильным телефоном перед сном, тем труднее заснуть и насладиться спокойным сном.

Также исследователи из Северо-Западного университета в Чикаго обнаружили, что воздействие света от телефонов и компьютеров в ночное время может привести к увеличению веса.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему смартфон стал медленно заряжаться. Ускорить зарядку телефона можно, зная главную причину проблемы. Всего их четыре.