Почему заряжать телефон нужно лишь до 50%: хитрость, которая продлит жизнь вашему гаджету

Простое правило, которое поможет сохранит жизнь телефону.

Подавляющее большинство заряжают свой телефон до тех пор, пока батарея не покажет 100%. Однако это привычка, которая со временем может повредить аккумулятор, что приведет к поломке телефона. Что же делать?

Лучше всего заряжать свой аккумулятор лишь до 50%, пишет santeplus. Почему так — читайте далее.

Как правильно заряжать телефон

Если вы хотите сохранить свой смартфон в течение длительного времени, вы должны правильно питать его и придерживаться соответствующих привычек зарядки. Также важно избавиться от определенных "рефлексов", таких, как разрядка мобильного телефона до 0% или зарядка аккумулятора до 100%. Ну и конечно же от ночной зарядки.

Специалисты отмечают, что вместо полной зарядки батареи рекомендуется делать несколько циклов постепенно в течение дня, т. е. до 3 раз в день. Аккумулятор должен быть заряжен всего лишь на 50%, чтобы как минимум вдвое увеличить длительность "жизни" вашего гаджета.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько раз в неделю рекомендуется отключать мобильный телефон и для чего это делать. А еще мы писали, какие привычки убивают смартфон.