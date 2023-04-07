Наносят вред телефону: названы четыре привычки, от которых нужно отказаться

Продлить жизнь вашему устройству можно отказавшись от нескольких вредных привычек при его использовании

На сегодняшний день существует множество разных лайфхаков, которые помогают улучшить работу вашего телефона. Но в то же время стоит не забывать о выполнении простых правил, чтобы ваш смартфон прослужил вам как можно дольше.

Чтобы не наносить вред устройству следует отказаться от нескольких привычек, из-за которых телефоны быстро "стареют" и постоянно требуют ремонта, пишет 5692.com. Речь пойдет о четырех основных вредных привычках пользователей:

Полная подзарядка

Многие пользователи уверены, что заряжать мобильный телефон нужно до полного заряда, пока на экране не покажет 100%. Но на самом деле такие действия только наносят вред батарее, поскольку она чрезмерно перегревается. Рекомендуется заряжать телефон до 80-90% заряди и когда уровень зарядка составляет менее 20%.

Неоригинальные зарядные устройства

Заряжать телефон рекомендуется "родным" зарядным устройством. В случае использования другой зарядки, к примеру, бюджетного аналога, батарея может быстро прийти в неисправность. Вместе стем телефон может испортиться, если произойдет самовозгорание из-за некачественной сборки.

Неправильное хранение

Телефон следует хранить исключительно в сухом месте, поскольку из-за влаги или перепадов температур он может прийти в негодность. Также пользователям рекомендуют использовать защитный кейс и избегать использования телефона на морозе или под прямыми солнечными лучами.

Перегрузка телефона приложениями

Чтобы телефон прослужил как можно дольше, не следует забивать его приложениями, поскольку каждое из них постоянно использует ресурсы устройства, что приводит к его "старению". Также большое количество установленных приложений становятся причиной медленной работы смартфона и приводит к перегреву и быстрой разрядки батареи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что делать, если память телефона переполнена. Всего несколько простых действий помогут сэкономить или освободить место на устройстве.