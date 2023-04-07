Как ускорить медленный смартфон: хитрости, которые 100% помогут

Ваш гаджет будет таким же быстрым, как и в первые дни после покупки

Когда вы покупаете новый мобильный телефон, все его характеристики и функции практически молниеносны. Но со временем гаджет может становиться все медленнее, из-за чего вы можете испытывать трудности в работе с ним. Почему так происходит, и что с этим делать — читайте далее.

Смартфоны имеют тенденцию замедляться, когда их оперативная память заполнена, а также еще из-за ряда различных факторов, пишет santeplus. Когда их оперативная память хранит слишком много информации, у них возникают проблемы с правильной работой. Среди причин, из-за которых смартфон становится длинным, можно выделить:

Нехватка или отсутствие места для хранения

Поврежденный или неэффективный аккумулятор

устаревшее программное обеспечение

Полная память (ОЗУ)

Как ускорить медленный смартфон:

Сделайте резервную копию содержимого вашего смартфона в облаке

Чтобы повысить производительность вашего смартфона, вы можете создать резервную копию содержимого телефона в облаке или в своей учетной записи Google, и перенести все свои данные в эти удаленные хранилища, чтобы не перегружать память своего смартфона.

Удалите приложения, которые потребляют много энергии на вашем смартфоне

Если вы используете много приложений на своем смартфоне, не забудьте проверить, не потребляют ли они слишком много заряда аккумулятора и памяти вашего устройства. Удалите все, что может вредить вашему гаджету.

Освободите место на вашем смартфоне

Важно время от времени важно чистить память смартфона. Загружая приложения и сохраняя контент на свой мобильный телефон, оперативная память может быть почти заполнена. Для корректного функционирования вашего устройства желательно оставить запас в два гигабайта свободной памяти.

Очистите кеш всех ваших приложений на смартфоне

Поскольку вы ежедневно используете приложения своего телефона, в них сохраняется много информации. Эти ненужные файлы представляют собой кэшированные данные, которые сохраняются в памяти вашего устройства и замедляют работу вашего мобильного телефона. Не забудьте удалить их, чтобы не перегружать память гаджета.

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