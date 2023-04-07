Телефон отключается сам по себе: три главные причины

Проблемой может быть не только механическое повреждение

Обидно, когда мобильный телефон выключается из-за недостатка уровня батареи, а еще хуже, когда смартфон "тухнет" сам по себе. Если это происходить самопроизвольно, это может указывать на серьезные неполадки в работе смартфона.

Об главных причинах самопроизвольного отключения мобильного устройства пишет itechua. Их всего три.

Почему смартфон выключается сам по себе

Механическое повреждение

Вы могли уронить телефон, и появившееся из-за это повреждение оказалось настолько серьезным, что теперь гаджет не может нормально функционировать. Вы можете отнести его в мастерскую, но, вероятнее всего, придется покупать новый телефон.

Проблемы с аккумулятором

Старый аккумулятор функционирует с нарушениями. Замена батареи позволит решить проблему.

Проблемы с ПО

Проблема может быть вызвана установкой вредоносной программы, было неправильно обновлено то или иное приложение. Проблема разрешается с помощью антивирусов. А если переполнена память, тогда нужно удалить лишние файлы.

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