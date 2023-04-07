Телефон отключается сам по себе: три главные причины
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Проблемой может быть не только механическое повреждение
Обидно, когда мобильный телефон выключается из-за недостатка уровня батареи, а еще хуже, когда смартфон "тухнет" сам по себе. Если это происходить самопроизвольно, это может указывать на серьезные неполадки в работе смартфона.
Об главных причинах самопроизвольного отключения мобильного устройства пишет itechua. Их всего три.
Почему смартфон выключается сам по себе
Механическое повреждение
Вы могли уронить телефон, и появившееся из-за это повреждение оказалось настолько серьезным, что теперь гаджет не может нормально функционировать. Вы можете отнести его в мастерскую, но, вероятнее всего, придется покупать новый телефон.
Проблемы с аккумулятором
Старый аккумулятор функционирует с нарушениями. Замена батареи позволит решить проблему.
Проблемы с ПО
Проблема может быть вызвана установкой вредоносной программы, было неправильно обновлено то или иное приложение. Проблема разрешается с помощью антивирусов. А если переполнена память, тогда нужно удалить лишние файлы.
Ранее "Телеграф" объяснял, почему не стоит заряжать iPhone в чехле. Специалисты предупредили о негативных последствиях.
Также мы писали, как ускорить работу мобильного телефона. Важно одно еженедельное действие.