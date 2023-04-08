Как убрать царапины на экране смартфона: два рабочих способа
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Мелкая царапина может превратиться в длинную и глубокую трещину
Практически у всех имеется современный мобильный телефон, однако многие пользователи устройства и понятия не имеют, как с ним правильно обращаться. Из-за неграмотных действий, к примеру, сушение промокшего телефона феном, риск окончательной поломки гаджета возрастает в два раза.
Многие из нас сталкивались с проблемой возникновения на экране смартфона мелких царапин, пишет itechua. Они появляются из-за нашего активного использования устройства, ношения смартфона без защитного чехла и просто, когда мы нечаянно роняем его на землю.
Как устранить царапины на экране телефона
Если вы по какой-то причине вынуждены отложить посещение сервисного центра, то царапину можно "замаскировать". Сделать это желательно по двум причинам: для возвращения мобильнику прежнего вида и чтобы обезопасить подушечки пальцев от возможных порезов. Есть два рабочих способа убрать царапины на экране гаджета:
- Используйте специальную защитную плёнку, которая легко спрячет маленькие царапины. Но нужно помнить, что она не "замаскирует" серьезные повреждения.
- Используйте защитное стекло. Такой материал не только защищает мобильник, но и отличается стойкостью перед многими повреждениями.
Ранее "Телеграф" объяснял, почему не стоит заряжать iPhone в чехле. Специалисты предупредили о негативных последствиях.
Также мы писали, как ускорить работу мобильного телефона. Важно одно еженедельное действие.