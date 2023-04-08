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Как убрать царапины на экране смартфона: два рабочих способа

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Царапины на экране гаджета могут быть болезненным зрелищем для глаз
Царапины на экране гаджета могут быть болезненным зрелищем для глаз. Фото iphones

Мелкая царапина может превратиться в длинную и глубокую трещину

Практически у всех имеется современный мобильный телефон, однако многие пользователи устройства и понятия не имеют, как с ним правильно обращаться. Из-за неграмотных действий, к примеру, сушение промокшего телефона феном, риск окончательной поломки гаджета возрастает в два раза.

Многие из нас сталкивались с проблемой возникновения на экране смартфона мелких царапин, пишет itechua. Они появляются из-за нашего активного использования устройства, ношения смартфона без защитного чехла и просто, когда мы нечаянно роняем его на землю.

Как устранить царапины на экране телефона

Если вы по какой-то причине вынуждены отложить посещение сервисного центра, то царапину можно "замаскировать". Сделать это желательно по двум причинам: для возвращения мобильнику прежнего вида и чтобы обезопасить подушечки пальцев от возможных порезов. Есть два рабочих способа убрать царапины на экране гаджета:

  1. Используйте специальную защитную плёнку, которая легко спрячет маленькие царапины. Но нужно помнить, что она не "замаскирует" серьезные повреждения.
  2. Используйте защитное стекло. Такой материал не только защищает мобильник, но и отличается стойкостью перед многими повреждениями.

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#Мобильный телефон #Смартфоны