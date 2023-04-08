Пять шагов к хорошему звучанию: как улучшить звук на телефоне

Иногда может понадобиться простая чистка

Настройка звука на телефоне – вопрос индивидуальный и зависит не только от ваших предпочтений, но и от модели. Телеграф рассказывал, какие программные решения можно найти для проблемы. Но сначала нужно избавиться от базовых проблем.

Портал Moyens.net рекомендует начать с проверки расположения динамиков. В разных моделях они располагаются по-разному снизу, но есть Android с передними динамиками или на задней панели телефона снизу. Проверьте, не закрывает ли их чехол.

Вторым этапом должна стать проверка чистоты динамиков. Самым эффективным способом является удаление частиц пыли из решеток сжатым воздухом. Как более дешевую альтернативу, можно использовать старую зубную щетку, чтобы удалить грязь, которую могли попасть в маленькие отверстия.

Третий момент – настройка. В зависимости от вашего телефона производитель мог включить некоторые дополнительные функции управления звуком – эквалайзер или функцию Dolby Atmos, в некоторых моделях есть настройки частот под возраст человека.

Для дальнейшего улучшения звука могут потребоваться дополнительные программы. К примеру, посторонний эквалайзер или новый плеер. Встроенный может иметь ограничение по звуку.

Если вы слушаете музыку из приложений по типу Spotify, Apple Music или YouTube Music Premium в настройках есть опция громкости, а также качества музыки — здесь можно включить параметр эквалайзер и создать конфигурацию, которая, по вашему мнению, звучит лучше всего.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, если телефон не включается. За состоянием телефона нужно следить — если он выключается сам по себе, это может свидетельствовать об определенных проблемах.