Пять распространенных причин, почему телефон работает медленно и что с этим делать

С каждым днем смартфоны устаревают – появляются новые вызовы, но их работа может стать более качественной.

С возрастом телефоны начинают хуже работать и быстрее разряжаться. Обеим проблемам можно помочь в определенной степени. Экономить энергию можно сразу несколькими способами.

Что касается медленной работы и торможения, портал Geekflare отмечает, что скорость и плавность работы телефон может терять со временем, но некоторые нюансы можно скорректировать. Для потери трудоспособности телефона есть множество причин.

Память заполнена

Запуск одновременно многих приложений на телефоне Android может вызвать проблемы с производительностью. Переключение с одной программы на другую часто потребляет много памяти, что может привести к медленной работе, когда другие программы работают в спящем режиме. Зачастую пользователи и не знают, сколько всего установлено на их телефоне. Приложения могут быть предустановлены или скачаны и не удалены. Тяжелые приложения также замедляют работу телефона, если не хватает оперативной памяти. Среди таких Facebook. Чтобы устранить проблему, нужно удалить лишние программы и установить легкие версии. Также пользователи пренебрегают удалением резервных копий файлов и дублей фото и видео. Чтобы преодолеть эту проблему, можно перенести данные в облачное хранилище и почистить кэш. Освободить место могут помочь CCleaner и Avast.

Обновление ОС

Для более современных телефонов обновления необходимы при использовании, потому что исправляют недостатки. Однако устаревший телефон может стать еще медленнее после установки.

Автоматическое обновление программы

Со временем телефоны Android превращаются в свалку ненужных приложений. Эти неиспользуемые приложения занимают место в памяти и обновляются автоматически без причины, захватывая память и нагружая систему.

Физическое состояние смартфона

Аппаратное обеспечение телефона Android требует оптимальной температуры и регулярной очистки для лучшей работы. Игры часто приводят к перегреву телефона, а резкие изменения температуры также влияют на производительность процессора со временем. Снижение скорости может вызвать накопление пыли или конденсат.

Деградация памяти телефона

Смартфоны Android используют флеш-память NAND, поскольку это быстро и дешево. Со временем качество памяти, установленное в телефоне, может ухудшиться.

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