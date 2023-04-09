Смертельно опасно: как ни в коем случае нельзя заряжать смартфон

Ваш любимый гаджет продолжает работать даже в выключенном состоянии

Когда мы ставим на зарядку мобильный телефон и выключаем его, чтобы этот процесс ускорить, он все равно продолжает работать, и даже в выключенном состоянии выделять тепло. Из-за этого многие эксперты не советуют заряжать смартфон рядом с подушкой.

Как передает itechua, такой способ зарядки грозит возгоранием из-за перегрева устройства. Поэтому держать смартфон на кровати, как и рядом с любыми другими легко воспламеняющимися объектами категорически запрещается.

Можно ли ставить телефон на зарядку на ночь

Оставлять смартфон на ночь на зарядке не воспрещается. Конечно, только будучи уверенными, что все компоненты гаджета находятся в полной исправности. Контроллер заряда ограничивает избыточный ток, отключая подачу питания по достижении 100% заряда батареи.

Однако, если постоянно заряжать мобильник до максимального уровня, со временем аккумуляторная батарея может прийти в непригодность. Лучше придерживаться уровня заряда на отметке 50-70%.

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