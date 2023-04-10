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Какая функция разряжает смартфон быстрее всего: вы пользуетесь ею постоянно

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Названа функция, которая очень быстро разряжает батарею телефона Новость обновлена 10 апреля 2023, 13:40
Названа функция, которая очень быстро разряжает батарею телефона. Фото freepik.com

Кажется, что такая "фишка" совершенно безвредна. Но это только на первый взгляд

Некоторые привычки владельцев современных мобильных телефонов существенно влияют на состояние аккумулятора. К примеру, многие неправильно заряжают смартфон, или не отключают некоторые функции, которые являются очень "прожорливыми", что касается батареи устройства.

Опытным пользователям может быть известно, что к таким функциям относятся включенные Wi-Fi, Bluetooth, геолокация и высокая яркость экрана, но упускают из виду еще один параметр, который быстро съедает уровень заряда. У многие она включена на постоянной основе, пишет itechua.

Из-за какой функции смартфон разряжается в разы быстрее

Многие смартфоны вибрируют во время каждого входящего вызова или оповещения, а также при вводе информации с помощью экранной клавиатуры. На первый взгляд, такая "фишка" совершенно безвредна, но, как оказалось, вибрация очень быстро разряжает батарею — она серьезно повышает нагрузку на аккумулятор. При возможности, отключайте ее, если в этом нет необходимости.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, если телефон перестал заряжаться после попадания воды. Есть четыре пути решить проблему.

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#Мобильный телефон #Смартфоны