Какая функция разряжает смартфон быстрее всего: вы пользуетесь ею постоянно

Кажется, что такая "фишка" совершенно безвредна. Но это только на первый взгляд

Некоторые привычки владельцев современных мобильных телефонов существенно влияют на состояние аккумулятора. К примеру, многие неправильно заряжают смартфон, или не отключают некоторые функции, которые являются очень "прожорливыми", что касается батареи устройства.

Опытным пользователям может быть известно, что к таким функциям относятся включенные Wi-Fi, Bluetooth, геолокация и высокая яркость экрана, но упускают из виду еще один параметр, который быстро съедает уровень заряда. У многие она включена на постоянной основе, пишет itechua.

Из-за какой функции смартфон разряжается в разы быстрее

Многие смартфоны вибрируют во время каждого входящего вызова или оповещения, а также при вводе информации с помощью экранной клавиатуры. На первый взгляд, такая "фишка" совершенно безвредна, но, как оказалось, вибрация очень быстро разряжает батарею — она серьезно повышает нагрузку на аккумулятор. При возможности, отключайте ее, если в этом нет необходимости.

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