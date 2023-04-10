Еще один признак наступления? ВСУ прицельно уничтожают важную российскую спецтехнику

Уничтожение этой техники здорово поможет при наступлении

В сети все чаще появляются кадры уничтоженных ВСУ различных вражеских радиолокационных систем и станций (РЛС). Кроме того, что это цели фактически первой важности для их уничтожения, частота их уничтожения может говорить о подготовке к весеннему наступлению.

Самый недавний пример этого – уничтожение РЛС метрового диапазона "Небо-СВУ" вс рф, видео которого на своем Telegram-канале разместил офицер Армии обороны Израиля Игал Левин.

Радиолокационная станция "Небо" была разработана еще для ПВО СССР и принята на вооружение в 1986-м году, с тех пор постоянно модернизировалась. Одной из ее модификаций и является "Небо-СВУ", уничтоженная украинскими защитниками.

"Небо-СВУ" — это трехкоординатная РЛС, то есть позволяет вычислять одновременно три параметра воздушной цели. А именно — дальность, направление и место ее положения. Это облегчает поражение средствами ПВО.

Данная РЛС имеет очень широкий диапазон и хорошие "верхний и нижний потолки". В частности, она способна засечь истребитель на высоте до 20 км на расстоянии до 380 км, а на высоте до 500 метров – на 65 км. При этом развертывание станции занимает не более 30 минут.

Другой пораженной на днях целью стала переносная РЛС "Аистенок", разработанная и впервые представленная в рф в 2008-м году. Станция представляет собой комплект оборудования, устанавливаемый на треноге. Сумарная масса — порядка 135 кг.

РЛС Аистенок

Задача "Аистенка" — засекать наземные движущиеся цели, позиции минометных расчетов и корректировать по разрывам снарядов огонь своей артиллерии.

Так, РЛС может "заметить" танк на дальности до 20 км и позиции минометов на дальности 20 и 5 км соответственно, правда с возможной ошибкой в 30-40 метров. Но навести на них огонь своей артиллерии. При этом "видя" разрывы снарядов, "Аистенок" может корректировать огонь собственных пушек, правда и здесь ошибка может составить до 30-40 метров.

Уничтожение подобных целей говорит о том, что ВСУ в преддверии будущего наступления стали активнее "ослеплять" врага, выбивая технику, способную засечь украинские самолеты. Такую, как "Небо-СВУ", или "Аистенок". Несомненно, что и авиация, и танки будут использоваться ВСУ в будущем наступлении, и их применение после уничтожения РЛС оккупантов будет намного безопаснее.

Кроме уничтожения важной для оккупантов техники "Телеграф" сообщал о еще одном признаке наступления ВСУ благодаря получению новой важной техники.