Как узнать, ухудшается ли состояние аккумулятора Android: встроенные и дополнительные возможности

Исследовать свой телефон можно с помощью сторонних программ

Быстрый разряд батареи характерен, когда телефон имеет проблемы с программным обеспечением или в нем открыто множество приложений. Но иногда неприятности возникают из-за износа батареи.

Проверить ее состояние можно несколькими способами. Как рассказывает портал Geekflare на разных телефонах разные способы. В частности, на новых Samsung в настройках есть раздел "Уход за аккумулятором и устройством" в котором есть подпункт диагностика. Там нужно найти Samsung Members и оценить состояние аккумулятора. Схожие функции есть во многих современных смартфонах.

Однако есть дополнительные программы для проверки и обеспечения аккумулятора. Среди них:

AccuBattery — можно узнать потребление заряда батареи устройства, время использования телефона, оставшегося в активном режиме и режиме ожидания, процент заряда батареи, используемого каждым приложением, и частоту времени активации устройства.

CPU-Z — информирует вас об уровне заряда аккумулятора телефона и состоянии его зарядки, температуре и емкости аккумулятора.

Battery — кроме отображения уровня заряда аккумулятора, действует как сбережение заряда батареи. Среди особенностей этой программы — оценка количества заряда, который необходим для различных действий и небольшое количество занимаемого места.

Проблема с количеством свободной памяти на телефоне — еще одна, которая с каждым днем использования смартфона становится все ближе к пользователю. "Телеграф" рассказывал, как можно сохранить место или очистить память телефона.