Режим вибрации может существенно навредить вашему телефону: почему стоит избегать этой функции

Этот совет поможет вам сохранить работоспособность вашего гаджета

Режим вибрации — это достаточно популярная и полезная функция, которой с удовольствием пользуются многие пользователи. Однако специалисты отмечают, что разумнее было бы отключить этот режим, чтобы избежать определенных неудобств.

Как отмечает портал santeplus, функция вибрации может принести вам много неудобств, а все потому, что при ее активации батарея телефона разряжается гораздо сильнее, чем в "обычном" режиме. При чем это касается вибрации и во время звонка, во время пользования клавиатурой.

Оказывается, этот небольшой, даже крошечный для смартфона компонент, который помогает гаджету вибрировать, требует очень много ресурсов. Поэтому, чтобы аккумулятор не разряжался слишком быстро, рекомендуется выключать режим вибрации, когда он вам не нужен.

Также, можно уменьшить потребление энергии, не отключая этот режим. Для этого нужно выбрать интенсивность вибрации: самые короткие не будут съедать много энергии.

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