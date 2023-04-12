Что делать, если телефон не хочет заряжаться: четыре распространенные причины

Поломки при подзарядке мобильного встречаются чаще всего.

Подзарядка мобильного телефона — это действие, которое почти каждый должен делать хотя бы раз в день. Однако бывает так, что подключив свой гаджет к источнику питания, он плохо заряжается или вообще не хочет заряжаться. Не стоит сразу предполагать самое худшее, ведь проблема может быть быстро решаемой.

Есть как минимум четыре причины этой проблемы, которые имеют простые решения, пишет santeplus. Более того, с ними вы можете справиться даже самостоятельно.

Почему телефон может не заряжаться

Зарядный кабель не работает или частично сломан

Самая распространенная причина, по которой смартфон заряжается только наполовину, — это зарядный кабель. Он может быть частично поврежден в некоторых местах. Решение — просто замените кабель.

Зарядка тоже может сломаться

Это встречается реже, но также возможно. Просто проверьте адаптер с помощью другого устройства. Решение также простое — меняйте зарядку.

USB-разъем телефона загрязнен

Проблема может быть в разъеме. Его необязательно ломать, достаточно только запачкать. Скопление пыли и мелких ворсинок внутри разъема является абсолютно нормальным явлением. Именно єта грязь и может не позволить вам зарядить телефон. Решение тоже простое, надо взять предмет с тонким острием (зубочистку например) и очистите разъем. Не используйте металлические предметы, так как вы можете повредить устройство.

Ваш разъем может быть сломан

Если кабель не заряжается и вы тщательно почистили разъем, то проблема может быть в том, что разъем USB, скорее всего, сломан. В этом случае вы ничего не можете сделать, кроме как отравить его в ремонт.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сохранить заряд в телефоне можно, включив определенные настройки в телефоне. При медленной или прерывистой зарядке следует проверить исправность устройства и зарядки.