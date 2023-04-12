Улучшить работу телефона: почему он стал работать медленно и что можно сделать

Если регулярно очищать место на смартфоне, он будет дольше лучше работать

С течением времени работа телефонов ухудшается. Они становятся медленнее, батарея изнашивается. На работы телефона оказывают влияние сразу несколько факторов. Это может быть обилие данных на телефоне, устаревшее программное обеспечение, износ оборудования.

Как рассказывает портал Geekflare, наполнение телефона медиафайлами и новыми приложениями замедляет его работу. Больше данных означает, что ваш телефон должен обработать больше данных для выполнения задачи, даже если это просто навигация. Обычно замедляют смартфон приложения, хранящие много данных, например WhatsApp, Facebook, YouTube и т.д.

Если вы замечаете общее замедление скорости телефона даже в меню настроек, это, вероятно, проблема устаревшего программного обеспечения. Производитель телефона постоянно отправляет на телефон новейшие обновления системы безопасности и производительности, чтобы он соответствовал последним изменениям, в зависимости от того, как долго обновления поддерживаются для вашего конкретного телефона. Устанавливать обновление нужно самостоятельно.

Что можно сделать, чтобы облегчить работу телефона:

Очистка телефона – удаление лишних программ и мультимедийных файлов. Часть можно перенести на ПК или в облачное хранилище.

Обновите программное обеспечение Android.

Проверьте обновления для системных программ.

Выключение лишних фоновых программ, предлагающих услуги и обновления в реальном времени, например WhatsApp, Facebook, Будильники и т.д. Обратите внимание, если вы отключите WhatsApp или Facebook, вы не сможете видеть последние сообщения и уведомления.

Используйте облегченные версии приложений.

Ранее "Телеграф" сообщал, что одной из энергоемких функций телефона является отзыв экрана вибрацией на ощупь пальца, в частности, при пользовании клавиатурой. При процессе зарядки также могут возникать проблемы, как программные, так и физические.