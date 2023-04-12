Что отключить на телефоне, чтобы батарея разряжалась не так быстро: топ-3 "жадных" функции

Некоторые функции существенно влияют на срок службы батареи.

Использование мобильного телефона часто связано с высоким потреблением энергии, и на автономность батареи вашего гаджета влияют все функции, которые в нем есть. Однако среди них есть несколько "жадин", которые потребляют энергию больше всех. Соответственно, если они включены, то телефон будет разряжаться намного быстрее.

Современные смартфоны включают в себя новые и полезные функции в повседневной жизни, и большинство из них потребляют много энергии, однако при этом они не требуют постоянного использования, пишет santeplus. Поэтому, если вы заметили, что батарея вашего телефона быстро разряжается, отключайте следующие функции.

Функции, которые быстро разряжают телефон

Функция GPS на телефоне и в приложениях

Опция определения местоположения остается одной из основных энергоемких функций телефона. Некоторые приложения используют его в фоновом режиме. Чтобы отключить его, просто зайдите в "Настройки", затем "Местоположение", нажмите "Разрешения для приложения". Сделав это, вы получите доступ к списку приложений, которые используют его в фоновом режиме. Щелкните приложение, чтобы запретить его.

Функция Ok Google

Среди функций, которые можно отключить на телефоне для экономии заряда батареи — это Ok Google. Несмотря на практичность в повседневной жизни, эта функция предполагает постоянный режим ожидания, потребляющий энергию. Бесполезно держать его активным весь день, если вы его не используете.

Уведомления на телефон

Иногда телефон перегружен уведомлениями. В большинстве случаев они не нужны и негативно влияют на потребление энергии. Для сохранения автономности телефона лучше перебрать свои основные приложения. Для этого войдите в меню "Настройки", затем в "Приложения и уведомления" войдите в "Уведомления". В списке последних уведомлений у вас будет возможность отключить те, которые вам не нужны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще три функции можно отключить, чтобы телефон медленнее терял заряд аккумулятора. И не забудьте проверить список самых популярных ошибок во время зарядки смартфона — возможно, вы до сих пор делаете что-то из этого списка.