Эта вредная привычка может испортить зарядное устройство вашего телефона: лучше ее избегать

Привычка, от которой нужно срочно отказаться

Зарядное устройство для мобильного телефона может быстро сломаться. К счастью, можно продлить его жизнь, избегая определенных действий и вырабатывая полезные привычки. Эти жесты позволят вам сохранить вашу зарядку как можно дольше.

Независимо от того, какой у вас смартфон, важно соблюдать меры предосторожности, чтобы сохранить его в целости и не повредить, пишет santeplus. И дело тут не только в том, что нужно покупать только качественные и оригинальные кабеля и адаптеры.

Как продлить срок службы зарядного устройства

Рекомендуется избегать слишком частой намотки кабеля, так как это снижает срок его службы. Также рекомендуется иметь несколько зарядных устройств: одно дома и одно на работе, чтобы не носить его с собой слишком часто.

Кроме того, лучше иметь сумку для хранения этого необходимого оборудования для кормления. Это позволяет избежать трения внутри мешка, что может сократить его работу и срок службы.

То, как вы отключаете телефон, также имеет решающее значение для вашего зарядного устройства. Рекомендуется не тянуть за кабель, а держаться за конец кабеля, вытягивая смартфон.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как улучшить звук на смартфоне. Также на работу телефона влияет и его зарядка – какие ошибки допускаются чаще всего.