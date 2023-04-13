Прекращайте так делать: пять распространенных ошибок, из-за которых ваш телефон быстро разряжается

Избегая этих ошибок, вы сохраните аккумулятор подольше

Сотовые телефоны могут разряжаться по многим причинам. Хотя мы понимаем, что батарея нашего мобильного телефона может быть хрупкой в ​​зависимости от ее емкости и памяти, существуют решения, которые помогут вам сохранить батарею как можно дольше.

Чтобы ваш мобильный телефон не разряжался слишком быстро при его использовании следует избегать всего пять распространенных ошибок, пишет santeplus. Что же это за ошибки — читайте далее.

Почему телефон быстро разряжается

Яркость экрана мобильного телефона

Экраны смартфонов Android или iOS потребляют много энергии. Поэтому важно не увеличивать яркость вашего устройства при его использовании. В этом случае аккумулятор вашего мобильного телефона может очень быстро разрядиться.

Используете мобильный телефон во время зарядки

Не рекомендуется использовать мобильный телефон во время зарядки. Это действие может привести к перегреву мобильного устройства и повлиять на производительность аккумулятора.

Использование энергоемких приложений

Если вы используете энергоемкие приложения на смартфоне Android или iOS, вы, скорее всего, быстрее разрядите свое устройство. Чтобы узнать, какое используемое приложение является энергоемким, необходимо зайти в настройки смартфона.

Используете приложение для управления питанием

На смартфонах Android вы можете найти приложения, установленные для повышения автономности вашего смартфона, но даже если по сути они могут быть полезны, по форме их следует избегать, ведь они потребляют много энергии.

Использование приложений типа App Cleaner

Такие приложения, как App Cleaner, обещают очистить кэш приложений и автоматически закрыть приложения, работающие в фоновом режиме. Однако, как и приложения для управления питанием, они потребляют много энергии.

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