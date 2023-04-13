Скрытые параметры в Android: как их найти и как они могут ускорить работу телефона

Следует избегать лишних изменений в параметрах разработчика, чтобы не помешать работе телефона.

С возрастом старшие телефоны начинают работать медленно. Для того чтобы ускорить их работу, можно использовать несколько настроек в телефоне и почистить его от лишнего.

Однако, как рассказывает портал Geekflare, для тех, кто смелее, можно войти в Параметры разработчика, которые могут предложить некоторые дополнительные настройки. Такие параметры скрыты на каждом телефоне и их изменение может повлиять на безопасность и стабильность работы телефона.

Чтобы включить параметры разработчика в большинстве телефонов с ОС Android, нужно перейти к опции "О телефоне" в настройках и 7 раз коснуться "Номера сборки". Это создаст опцию Параметры разработчика в настройках. Важно не редактировать лишнее.

Какие параметры можно включить?

автоматическое обновление системы: это автоматически обновляет программное обеспечение телефона во время каждой перезагрузки, поэтому вам не придется делать это вручную, как я сказал вам выше.

это автоматически обновляет программное обеспечение телефона во время каждой перезагрузки, поэтому вам не придется делать это вручную, как я сказал вам выше. аппаратное ускорение режима модема: если это доступно, оно может сэкономить время работы аккумулятора и ресурсы, перегружая рабочую нагрузку на чип WiFi при включении точки доступа WiFi.

Уменьшить масштаб анимации: Вы можете уменьшить масштаб или отключить анимацию, чтобы переходы в меню и навигация выглядели быстрее. Три анимации, которые необходимо настроить, включают анимацию окна, анимацию перехода и длительность аниматора.

Вы можете уменьшить масштаб или отключить анимацию, чтобы переходы в меню и навигация выглядели быстрее. Три анимации, которые необходимо настроить, включают анимацию окна, анимацию перехода и длительность аниматора. установить лимит фоновых процессов: не беспокойтесь; Это не прекратит работу фоновых программ и не помешает своевременному обновлению программ. Если вы снизите или выключите лимит фоновых процессов, кэшированные процессы программы будут полностью удалены из оперативной памяти, когда вы закроете их. Если в телефоне очень мало оперативной памяти, этот параметр может ускорить работу. Рекомендуют ограничить 2 процесса.

Установка лимитов фоновых процессов

Ранее "Телеграф" сообщал как узнать состояние аккумулятора телефона и проверить его мощность. Есть способы контролировать расход батареи.