Привычка, которая "убивает" телефон: почему нельзя полностью разряжать свой гаджет

Если не хотите попрощаться со своим телефоном, прекратите так делать

Увы, но мало кто из пользователей задумывается, правильно ли он заряжает свой мобильный телефон. А если такое и случается, то, скорее всего, после того, как гаджет начал хуже работать, а то и вовсе сломался.

Также играет роль и тот факт, что раньше телефоны как раз и нужно было заряжать на 100% и высаживать в 0, чтобы он дольше работал. Однако это время уже давно прошло, пишет santeplus. Почему же не стоит полностью разряжать батарею своего телефона, и чем это грозит гаджету — читайте далее.

Почему нельзя садить телефон в ноль

Если вы заряжаете свой телефон только тогда, когда он уже выключился, ведь уровень заряда упал до 0, то знайте, что это очень вредно для вашей батареи. Все потому, что чем ближе уровень заряда к нулю, тем дольше он должен быть подключен к сети и, следовательно, это ограничит срок службы вашей батареи. Итого — ваш телефон выйдет из строя намного быстрее.

Чтобы гаджет работал без сбоев и максимально долго он должен быть заряжен от 40 до 80%. Это самый оптимальный уровень заряда вашего аккумулятора, который желательно соблюдать.

Ранее "Телеграф" рассказывал два простых способа ускорить время зарядки смартфона. Есть также функция быстрой зарядки смартфона, но у нее есть и свои минусы.