Что нельзя делать во время зарядки мобильника: 5 рекомендаций
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Узнайте, как правильно заряжать смартфон, чтобы продлить жизнь батареи
Можно ли использовать телефон во время зарядки? Как нельзя заряжать смартфон? Эти и другие вопросы задает себе практически каждый обладатель современного устройства.
Необходимо знать и помнить, какие действия точно приведут к неполадкам и сократят срок службы любимого гаджета. О том, как правильно заряжать смартфон, чтобы продлить жизнь аккумуляторной батареи, пишет itechua.com.
Как правильно заряжать смартфон
- Следите, чтобы смартфон не разряжался полностью до выключения. Следует ставить устройство на зарядку с показателем около 25%.
- Делайте профилактику. Один раз в несколько месяцев нужно довести свой телефон до полной разрядки. Это делается для профилактики, чтобы пополнить максимальный ресурс аккумулятора.
- Существует миф, что при зарядке смартфоном лучше не пользоваться. В этом случае имеется в виду зарядка телефона некачественными зарядными устройствами. Если вы пользуетесь оригинальным или сертифицированным устройством, переживать не стоит.
- В некоторых ситуациях следует экономить заряд. Снижайте яркость экрана и отключайте функции передачи данных, геолокацию, Bluetooth, Wi-Fi и другие энергоемкие ресурсы.
- Перепады температуры негативно отражаются на работе батареи. Высокая и низкая температура может привести аккумулятор в негодность.
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