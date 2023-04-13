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Что нельзя делать во время зарядки мобильника: 5 рекомендаций

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Продлить жизнь батареи легко, если знать некоторые правила Новость обновлена 13 апреля 2023, 15:12
Продлить жизнь батареи легко, если знать некоторые правила. Фото freepik.com

Узнайте, как правильно заряжать смартфон, чтобы продлить жизнь батареи

Можно ли использовать телефон во время зарядки? Как нельзя заряжать смартфон? Эти и другие вопросы задает себе практически каждый обладатель современного устройства.

Необходимо знать и помнить, какие действия точно приведут к неполадкам и сократят срок службы любимого гаджета. О том, как правильно заряжать смартфон, чтобы продлить жизнь аккумуляторной батареи, пишет itechua.com.

Как правильно заряжать смартфон

  1. Следите, чтобы смартфон не разряжался полностью до выключения. Следует ставить устройство на зарядку с показателем около 25%.
  2. Делайте профилактику. Один раз в несколько месяцев нужно довести свой телефон до полной разрядки. Это делается для профилактики, чтобы пополнить максимальный ресурс аккумулятора.
  3. Существует миф, что при зарядке смартфоном лучше не пользоваться. В этом случае имеется в виду зарядка телефона некачественными зарядными устройствами. Если вы пользуетесь оригинальным или сертифицированным устройством, переживать не стоит.
  4. В некоторых ситуациях следует экономить заряд. Снижайте яркость экрана и отключайте функции передачи данных, геолокацию, Bluetooth, Wi-Fi и другие энергоемкие ресурсы.
  5. Перепады температуры негативно отражаются на работе батареи. Высокая и низкая температура может привести аккумулятор в негодность.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, если телефон перестал заряжаться после попадания воды. Есть четыре пути решить проблему.

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#Мобильный телефон #Смартфоны #Зарядка