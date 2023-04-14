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"Пожиратель" заряда смартфона: отключение какой настройки поможет сохранить батарею

Автор
Максим Яценко
Дата публикации
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Автор
Иногда телефон разряжается в самый неподходящий момент Новость обновлена 14 апреля 2023, 07:49
Иногда телефон разряжается в самый неподходящий момент. Фото Фото: asda.com

Сохранить батарею смартфона поможет один нехитрый способ

У батарей смартфонов есть неприятное свойство разряжаться в самый неподходящий момент, хотя дело может быть не в слабом аккумуляторе. Очень часто "пожирателями" заряда могут быть настройки телефона, которые в принципе нам не особо и нужны.

Специалисты заверяют, что одной из наиболее "прожорливых" функций является вибросигнал.

Все дело в том, что при вибрации телефону требуется дополнительная энергия, необходимая для вращения двигателя, который и создает вибрацию.

Также важно учитывать момент, что при получении уведомлений с вибрацией экран вашего смартфона будет включаться чаще, что также несомненно повлияет на заряд аккумулятора.

Как отключить вибрацию в телефоне:

  • Для смартфонов на Android нужно найти в меню "Звуки и вибрация" и деактивировать ползунок напротив пункта "Вибрация во время вызова".
  • Также можно отключить вибрацию при уведомлениях. Для этого нужно зайти в раздел "Уведомления приложений" и напротив нужного приложения деактивировать ползунок "Разрешить вибрацию".
  • В iPhone все вибросигналы отключатся проще. Для этого нужно зайти в "Настройки" > "Универсальный доступ" > "Вибрация" и отключить параметр.

Ранее "Телеграф" сообщал как узнать состояние аккумулятора телефона и проверить его мощность.

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#Мобильный телефон #Смартфон #Лайфхак