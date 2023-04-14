"Кобры" ползут в Украину? В Румынии была замечена новая турецкая бронетехника

Новый БТР уже успел отметиться в нескольких войнах

На территории Румынии был замечен железнодорожный состав с турецкими БТР Cobra II, которые могут направляться в Украину.

Об этом сообщает Telegram-канал Clash Report, отмечая, что речь идет о технике с высокой проходимостью и всеми ведущими колесами по схеме 4Х4.

Турецкий БТР Kobra был разработан компанией Otokar и начал производиться с 1997 года. Сам бронеавтомобиль довольно легкий – весит всего около 6 тонн, но достаточно вместительный, имеет места для 8 человек десанта и водителя, и скорость до 115 км/ч по шоссе.

При этом БТР отвечает самой современной концепции защиты системы MRAP против мин и взрывных устройств, имеет V-образный корпус, который защищает от стрелкового оружия, осколков, противопехотных и противотанковых мин и самодельных взрывных устройств (СВУ).

В плане вооружения базовым вариантом является установка крупнокалиберного пулемета калибром 12,7 мм, но на деле БТР может быть усилен становым гранатометом или даже противотанковым ракетным комплексом.

"Кобра" получила довольно широкое распространение и кроме турецкой армии БТР приняли на вооружение еще более 10 стран, а Казахстан даже разместил на своей территории предприятие по их производству.

Вместе с тем, в этот список не входит Румыния, на территории которой были замечены БТР, то есть можно предположить, что едут турецкие БТР именно в Украину.

Также БТР имеет богатый опыт участия в боевых действиях – от контрпартизанских действий в самой Турции против курдов, местных конфликтов в Нигерии и Буркина-Фасо, до полноценных боевых действий в Грузии и Сирии.

Заметим, что в свете грядущего наступления, в рядах ВСУ появляется все больше именно быстрой легкой бронетехники, способной перевозить много десантников.