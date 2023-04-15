Укр

Как защитить телефон от кражи данных: секретная функция, о которой не все знают

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Взлом смартфона влечет потерю данных
Взлом смартфона влечет потерю данных. Фото pexels.com

Простая настройка исключит утечку вашей информации, даже если устройство попадет в чужие руки

На вашем мобильном телефоне есть много скрытых возможностей, которыми вы можете не пользоваться. Одна из "секретных" функций поможет предотвратить потерю информации с устройства, если оно вдруг окажется у мошенников.

Одна настройка, в частности на Samsung Galaxy, минимизирует риск, что чужой человек завладеет вашими данными. Подробнее об этом пишет Makeuseof.

Так, малоизвестная функция Auto Factory Reset помогает защитить вашу личную информацию в случае кражи гаджета. Ее задача проста: запустить автоматический сброс настроек на Samsung, если зафиксировано подряд 20 неправильных попыток разблокировать телефон. Речь идет как о пароле, так и о разблокировке с помощью отпечатка пальца или распознавания лица.

Проще говоря, эта функция предполагает аварийный выключатель. Если смартфоном завладеет злоумышленник, он не получит доступа к вашим данным. Ведь как только телефон увидит 20 неверных вводов пароля, к примеру, то удалит все, включая файлы и загруженные приложения.

Для включения Auto Factory Reset перейдите в "Настройки"> "Экран блокировки"> "Настройки безопасной блокировки". Затем введите свой пароль и активируйте "Автоматический сброс настроек".

Стоит подчеркнуть, что перед включением этой функции важно создать резервную копию данных на вашем гаджете. Так вы сможете восстановить данные.

Также помните, что в случае сброса до заводских настроек вы теряете возможность отследить телефон, так как удаления подлежат и учетные записи Google и Samsung. Если есть такая потребность, то можно включить блокировку сети и безопасности, чтобы вор не смог отключить эти функции.

Ранее "Телеграф" рассказывал, из-за чего мобильный телефон может работать слишком медленно. Есть несколько распространенных причин.

Теги:
#Samsung #Смартфон #Телефон