Как защитить телефон от кражи данных: секретная функция, о которой не все знают

Простая настройка исключит утечку вашей информации, даже если устройство попадет в чужие руки

На вашем мобильном телефоне есть много скрытых возможностей, которыми вы можете не пользоваться. Одна из "секретных" функций поможет предотвратить потерю информации с устройства, если оно вдруг окажется у мошенников.

Одна настройка, в частности на Samsung Galaxy, минимизирует риск, что чужой человек завладеет вашими данными. Подробнее об этом пишет Makeuseof.

Так, малоизвестная функция Auto Factory Reset помогает защитить вашу личную информацию в случае кражи гаджета. Ее задача проста: запустить автоматический сброс настроек на Samsung, если зафиксировано подряд 20 неправильных попыток разблокировать телефон. Речь идет как о пароле, так и о разблокировке с помощью отпечатка пальца или распознавания лица.

Проще говоря, эта функция предполагает аварийный выключатель. Если смартфоном завладеет злоумышленник, он не получит доступа к вашим данным. Ведь как только телефон увидит 20 неверных вводов пароля, к примеру, то удалит все, включая файлы и загруженные приложения.

Для включения Auto Factory Reset перейдите в "Настройки"> "Экран блокировки"> "Настройки безопасной блокировки". Затем введите свой пароль и активируйте "Автоматический сброс настроек".

Стоит подчеркнуть, что перед включением этой функции важно создать резервную копию данных на вашем гаджете. Так вы сможете восстановить данные.

Также помните, что в случае сброса до заводских настроек вы теряете возможность отследить телефон, так как удаления подлежат и учетные записи Google и Samsung. Если есть такая потребность, то можно включить блокировку сети и безопасности, чтобы вор не смог отключить эти функции.

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