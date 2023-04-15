iPhone начал медленно работать: что можно сделать самостоятельно
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Помочь телефону может даже обычная перезагрузка, однако при более глубоких проблемах нужны другие решения
Одна из распространенных причин, почему телефон работает медленно – перегрузка лишними файлами. Касается это всех устройств, как на операционной системе Android, так и разных версий iPhone.
Портал Geekflare отмечает, что бежать за новым телефоном, чтобы вернуть былую скорость действий и отклика не обязательно. Вы можете почистить кэш на айфоне, чтобы сделать его быстрее.
Отмечается, что очистка кэша приведет к выходам из приложений или разлогину с вебсайтов. Для разных программ очистка кэша на iPhone происходит по-разному.
Очистка кэша в браузере Safari
Если у вас устройство с iOS 11 или выше, шаги, описанные ниже, приведут к очистке кэша на всех устройствах, где вы вошли в iCloud.
- Откройте приложение "Настройки" на своем iPhone.
- Прокрутите вниз, пока не увидите "Safari".
- Прокрутите вниз в раздел "Конфиденциальность и безопасность", и вы увидите "Очистить историю и данные веб-сайта". Щелкните.
- Подтвердите решение.
Очистка кэша в браузере Chrome
- Откройте Chrome и коснитесь трех точек в нижней части экрана.
- Нажмите кнопку "Настройки".
- Прокрутите вниз, пока не увидите "Конфиденциальность".
- Нажмите кнопку "Очистить данные просмотра".
- Выберите тип данных и время.
- Подтвердите.
Как почистить кэш на iPhone с помощью программ
Можно использовать приложение, которое управляет всеми кэшированными данными устройства из одного места. Среди таких PhoneClean и iMyFone Umate.
Чтобы ускорить телефон и освободить место можно:
- Перезагрузить iPhone,
- Удалите и повторно установите приложения,
- выгружать временно ненужные программы (в "Настройках" в разделе "Общие" чтобы найти список приложений, нужно выбрать "Память iPhone" и выбрав программу включить опцию "Выгрузить приложение").
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