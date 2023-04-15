Укр

iPhone начал медленно работать: что можно сделать самостоятельно

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Смартфоны iPhone Новость обновлена 15 апреля 2023, 07:50
Смартфоны iPhone

Помочь телефону может даже обычная перезагрузка, однако при более глубоких проблемах нужны другие решения

Одна из распространенных причин, почему телефон работает медленно – перегрузка лишними файлами. Касается это всех устройств, как на операционной системе Android, так и разных версий iPhone.

Портал Geekflare отмечает, что бежать за новым телефоном, чтобы вернуть былую скорость действий и отклика не обязательно. Вы можете почистить кэш на айфоне, чтобы сделать его быстрее.

Отмечается, что очистка кэша приведет к выходам из приложений или разлогину с вебсайтов. Для разных программ очистка кэша на iPhone происходит по-разному.

Очистка кэша в браузере Safari

Если у вас устройство с iOS 11 или выше, шаги, описанные ниже, приведут к очистке кэша на всех устройствах, где вы вошли в iCloud.

  1. Откройте приложение "Настройки" на своем iPhone.
  2. Прокрутите вниз, пока не увидите "Safari".
  3. Прокрутите вниз в раздел "Конфиденциальность и безопасность", и вы увидите "Очистить историю и данные веб-сайта". Щелкните.
  4. Подтвердите решение.

Очистка кэша в браузере Chrome

  1. Откройте Chrome и коснитесь трех точек в нижней части экрана.
  2. Нажмите кнопку "Настройки".
  3. Прокрутите вниз, пока не увидите "Конфиденциальность".
  4. Нажмите кнопку "Очистить данные просмотра".
  5. Выберите тип данных и время.
  6. Подтвердите.

Как почистить кэш на iPhone с помощью программ

Можно использовать приложение, которое управляет всеми кэшированными данными устройства из одного места. Среди таких PhoneClean и iMyFone Umate.

Чтобы ускорить телефон и освободить место можно:

  • Перезагрузить iPhone,
  • Удалите и повторно установите приложения,
  • выгружать временно ненужные программы (в "Настройках" в разделе "Общие" чтобы найти список приложений, нужно выбрать "Память iPhone" и выбрав программу включить опцию "Выгрузить приложение").

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем и как можно проверить состояние батареи на "Айфонах". Для пользователей есть встроенные функции.

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#iPhone #iOS #Кэш