iPhone начал медленно работать: что можно сделать самостоятельно

Помочь телефону может даже обычная перезагрузка, однако при более глубоких проблемах нужны другие решения

Одна из распространенных причин, почему телефон работает медленно – перегрузка лишними файлами. Касается это всех устройств, как на операционной системе Android, так и разных версий iPhone.

Портал Geekflare отмечает, что бежать за новым телефоном, чтобы вернуть былую скорость действий и отклика не обязательно. Вы можете почистить кэш на айфоне, чтобы сделать его быстрее.

Отмечается, что очистка кэша приведет к выходам из приложений или разлогину с вебсайтов. Для разных программ очистка кэша на iPhone происходит по-разному.

Очистка кэша в браузере Safari

Если у вас устройство с iOS 11 или выше, шаги, описанные ниже, приведут к очистке кэша на всех устройствах, где вы вошли в iCloud.

Откройте приложение "Настройки" на своем iPhone. Прокрутите вниз, пока не увидите "Safari". Прокрутите вниз в раздел "Конфиденциальность и безопасность", и вы увидите "Очистить историю и данные веб-сайта". Щелкните. Подтвердите решение.

Очистка кэша в браузере Chrome

Откройте Chrome и коснитесь трех точек в нижней части экрана. Нажмите кнопку "Настройки". Прокрутите вниз, пока не увидите "Конфиденциальность". Нажмите кнопку "Очистить данные просмотра". Выберите тип данных и время. Подтвердите.

Как почистить кэш на iPhone с помощью программ

Можно использовать приложение, которое управляет всеми кэшированными данными устройства из одного места. Среди таких PhoneClean и iMyFone Umate.

Чтобы ускорить телефон и освободить место можно:

Перезагрузить iPhone,

Удалите и повторно установите приложения,

выгружать временно ненужные программы (в "Настройках" в разделе "Общие" чтобы найти список приложений, нужно выбрать "Память iPhone" и выбрав программу включить опцию "Выгрузить приложение").

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