Даже старый смартфон на Android можно ускорить за 2 минуты: в чем суть "секретного" лайфхака

Ускорить работу вашего смартфона на Android можно за несколько минут

Не обязательно каждый год покупать флагманы на базе ОС Android, ведь даже устаревшие бюджетные модели смартфонов можно "спасти", ускорив их работу.

Специалисты портала NextPit заверяют, что на это может уйти всего несколько минут, а эффект будет ощутимым.

Для ускорения работы телефона для начала необходимо разблокировать опции для разработчиков, если до этого вы этого не делали.

Как включить опции для разработчиков в базовой версии Android

зайдите в меню Настройки ;

; найдите пункт О телефоне ;

; найдите графу Информация о программном обеспечении . Если такой графы нет, то перейдите к следующему действию;

. Если такой графы нет, то перейдите к следующему действию; найдите внизу номер сборки и кликните на надпись семь раз, пока не увидите сообщение Теперь вы разработчик;

Следующий шаг непосредственно поможет повысить быстродействие смартфона. Для активизации вашего гаджета вам осталось понизить скорость анимации смартфона.

Как сократить время анимации на Android

зайдите Настройки ;

; выбирайте пункт Система ;

; откройте Опции для разработчиков ;

; ищите там категорию Экран ;

; найдите строки Масштаб анимации окон, Масштаб анимации переходов и Масштаб продолжительности анимации и установите их значения на 0,5. Анимация можно и вовсе отключить, если сделать значение равным 0.

После этих простых действий вы сразу ощутите, что ваш гаджет начал работать гораздо шустрее.

Ранее "Телеграф" писал о том, как можно без усилий сэкономить заряд батареи на смартфоне. Для этого вам нужно отключить одну популярную функцию.