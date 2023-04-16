Так батарея вашего телефона прослужит намного дольше: эксперт озвучила простое правило

Всего одна привычка продлит срок службы аккумулятора смартфона, заодно сэкономив ваши деньги

Многие пользователи допускают ошибки при зарядке мобильного телефона, в том числе оставляя устройство в сети на всю ночь. Однако самое важное правило – достигать определенного диапазона процентов, когда вы заряжаете смартфон.

Ответ на вопрос, до какого процента следует заряжать телефон, дает Лиз Гамильтон — директор по персоналу и клиентам Mobile Klinik. Подробнее об этом пишет Readerʼs Digest.

Вы сможете продлить срок службы батареи и время работы гаджета при соблюдении понятной рекомендации эксперта. Гамильтон призывает заряжать телефон только частично, чтобы замедлить растрату жизненного цикла аккумулятора. По ее словам, оптимальный уровень заряда батареи составляет 25-85%.

Так, литий-ионные, то есть современные аккумуляторы смартфонов могут подвергаться экстремальным нагрузкам. Особенно наносит вред батареи зарядка телефона более чем на 100 процентов, утверждает Гамильтон. Многие из нас оставляют смартфон в розетке, даже если заряд полон. На самом деле это очень негативно сказывается на состоянии аккумулятора вашего гаджета.

Эксперт дает важный совет: не позволяйте смартфону полностью разряжаться до нуля, а при зарядке отключайте устройство, как только заряд составит 85%. Эта несложная привычка в долгосрочной перспективе сохранит батарею телефона.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нельзя делать во время зарядки мобильного телефона. Простые правила продлят жизнь батареи.