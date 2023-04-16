Так вы сокращаете жизнь вашему ноутбуку: названа частая ошибка с зарядкой

Многие из нас держат ноутбук в розетке весь день и не выключают, однако это чревато неприятными последствиями

Каждый пользователь решает сам для себя, оставлять ноутбук в розетке в течение дня или работать от заряда батареи без сети. В первом случае вы можете навредить, ведь привычка постоянно заряжать гаджет сокращает срок службы аккумулятора.

Можно ли держать ноутбук на зарядке весь день? Лучше не стоит, утверждает вице-президент iDropped Тим Катч в комментарии Readerʼs Digest.

По словам эксперта, беспрерывно держать ноутбук подключенным к зарядному устройству плохо для аккумулятора. Даже если вы в этот момент не пользуетесь гаджетом. Катч дает пользователям простой совет: батарея вашего ноутбука никогда не должна быть полностью заряжена или разряжена до минимума. Поэтому не стоит как оставлять ПК включенным 24 на 7, так и пользоваться им, пока он окончательно не сядет.

Идеальный заряд для ноутбука, по мнению эксперта, находится на уровне 50-80%. Катч рекомендует включать ПК в розетку утром, а затем, когда гаджет полностью зарядится, отключать от сети до конца дня. Кроме того, перед сном не забудьте выключить компьютер, эта привычка также продлит срок службы устройства.

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