Как почистить гнездо зарядки телефона от пыли с помощью двух средств

Из-за пыли телефон может плохо заряжаться

Пыль и грязь действительно мешают нам пользоваться смартфоном. Особенно если засоряются важные в устройстве порты.

Многие обладатели современных мобильных телефонов сталкиваются с проблемой, когда после подключения к электросети аккумуляторная батарея гаджета то заряжается, то нет, или это происходит медленнее обычного. В большинстве случаев так случается из-за пыли, которая накопилась в гнезде для зарядки смартфона. Об этом пишет itechua.

Как почистить порт зарядки телефона самостоятельно

Действуем аккуратно, чтобы не повредить разъем. Берем иглу или зубочистку. На выбранный предмет накручиваем небольшое количество хлопка (хлопчатобумажная пряжа). К примеру, можно взять кусочек ватного диска. Такой самодельной ватной палочкой очищаем порт мобильника, только не стоит давить слишком сильно и загонять мусор еще дальше. Если после чистки смартфон все равно плохо заряжается, лучше всего будет обратиться за помощью в сервисный центр.

Ранее "Телеграф" писал, почему не заряжается смартфон. Названы самые распространенные ошибки, которые возникают при зарядке смартфона.