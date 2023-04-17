Удобно, но небезопасно: почему телефон не стоит заряжать в автомобиле

Заряжать смартфон в автомобиле — не самая лучшая идея

Многие из нас привыкли заряжать свой смартфон в салоне автомобиля — это очень удобно, ведь не нужно искать розетку. Однако, это далеко не безопасно.

Специалисты заверяют, что подключать телефон через специальный адаптер или USB-входы на магнитоле — очень нежелательный процесс, к котором можно прибегать лишь в крайнем случае.

Дело в том, что такой способ зарядки не самым лучшим образом влияет на состояние аккумулятора.

Если делать это часто, то со временем батарея будет терять свою емкость, а значит ваш гаджет будет разряжаться значительно скорее.

Многие при зарядке мобильного кладут его под лобовое стекло, а в жаркие дни это очень серьезная ошибка, ведь поверхность под телефоном очень быстро нагревается. Эксперты предупреждают, что высокие температуры негативно влияют на телефон.

Заряжать гаджет можно и в другом месте, но почти любое место в салоне авто находится у источников тепла, а значит температурный режим не будет соблюден.

Ранее "Телеграф" писал о том, какие популярные ошибки мы допускаем во время зарядки мобильного телефона.